Petrobras recibe autorización para explotar petróleo cerca de la desembocadura del Amazonas

La compañía estatal brasileña Petrobras recibió este lunes la autorización para iniciar explotación y exploración petrolera cerca de la desembocadura del Amazonas. El proyecto, fuertemente criticado por los ambientalistas, se firmó días antes de que Brasil realice la COP30 de la Naciones Unidas en la ciudad de Belem.

Mediante un comunicado, la compañía indicó que “Petrobras cumple con todos los requisitos establecidos” por la Agencia Reguladora Ambiental Ibama (ARAI). En 2023, la entidad le negó a la petrolera una licencia de investigación, bajo el argumento de que no adquirieron las garantías necesarias para proteger a la fauna.

La ARAI brindó la autorización para perforar un pozo exploratorio en aguas profundas del denominado Margen Ecuatorial, a 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas. La perforación está programada para comenzar de inmediato, con una duración estimada de cinco meses.

La presidenta de la compañía, Magda Chambriard, dijo esperar “excelentes resultados” y “comprobar la existencia de petróleo en la parte brasileña de esta nueva frontera energética global”. Asimismo, el presidente del país, Lula Da Silva, argumentó que la extracción de hidrocarburos es necesaria para costear el cambio de energías limpias.

El ministro de Energía, Alexander Silveira, celebró la decisión en su cuenta personal de X: “El Margen Ecuatorial representa el futuro de nuestra soberanía energética”. El mandatario explicó que en esa área marítima, Guyana y Surinam descubrieron enormes reservas de petróleo.

Lo particular de la autorización es que Brasil acogerá, en la ciudad amazónica de Belem entre el 10 y 21 de noviembre, la Conferencia de las Partes (COP30), una reunión anual de las Naciones Unidas para discutir el cambio climático. De tal forma, organizaciones ambientalistas no tardaron en reaccionar a la autorización.

El Observatorio del Clima, una importante coalición de expertos y ambientalistas, calificó la decisión como un “doble sabotaje”, que “apuesta por un mayor calentamiento global” y “perturba la propia COP30”, cuyo “objetivo principal” debería ser eliminar gradualmente los combustibles fósiles.

“Lula acaba de enterrar su pretensión de liderazgo climático en el fondo del océano, en la desembocadura del Amazonas”, dijo Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas de la coalición en un comunicado. El Observatorio advirtió que acudirá a la Justicia para pedir la anulación del licenciamiento.

