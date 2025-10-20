Patricio Giusto sobre los dichos de Trump: “Necesitamos que nos den plata sino, nuestra economía no subsiste”

En diálogo con Canal E, el analista político Patricio Giusto analizó el impacto de las declaraciones de Donald Trump sobre la economía argentina y su relación con Javier Milei.

Trump, Milei y un apoyo volátil

Las recientes palabras de Donald Trump sobre Argentina sacudieron los mercados: afirmó que el país está “muerto” y que se lo está “ayudando”. Para el analista político, esta declaración fue producto de la improvisación. “Trump cuando declara, por lo general, no piensa en el contexto, ni siquiera a veces en lo que está diciendo”, aseguró.

“Estamos muertos en la lona, necesitamos que nos den plata, porque si no, nuestra economía no subsiste”, interpretó Giusto sobre la visión que Trump tendría de Argentina. Según el experto, el efecto fue devastador: los mercados reaccionaron negativamente, reflejando una desconfianza creciente.

“Pésima señal para los mercados”, definió con firmeza. La volatilidad de Trump y su tendencia a cambiar de postura en poco tiempo generan un riesgo serio para la estrategia externa del gobierno de Milei. “¿Es lo acertado hacer una apuesta 100% a un personaje de estas características?”, se preguntó Giusto, en referencia al alineamiento total con el presidente estadounidense.

Recordó además la frialdad con la que Trump trató a otros líderes: “Un día los quiere, otro día no. Con Milei puede pasar perfectamente eso.”

Mercados, elecciones y escenarios posibles

El especialista advirtió que no solo las palabras de Trump explican la reacción negativa de los mercados: “Acá hay una lectura de los mercados de un muy probable mal resultado del gobierno”. Agregó que el oficialismo ha dado señales insuficientes: no hay avances concretos en un cambio de gabinete, ni una apertura política real hacia la oposición, y el programa económico sigue rígido.

Sobre los posibles escenarios tras las elecciones, Giusto identificó tres caminos. Uno, negativo: “Un gobierno redoblando la apuesta en el marco de la derrota”. Otro, más constructivo: “Una revisión integral del rumbo político y económico”. Y finalmente, el escenario más optimista: “Que le vaya relativamente bien en las elecciones y con el apoyo de Estados Unidos, la cosa se encamine”.

Para que eso ocurra, explicó, Milei debería obtener “arriba del 40% a nivel nacional”, aunque advirtió que probablemente estará más cerca del 30 o 35%.

La mirada de los inversores y analistas internacionales también jugará su papel: “La lectura desde el exterior va a ser: Milei se sostiene o Milei se derrumba y solo depende del buen humor de Trump para sobrevivir”.

Sobre posibles movimientos del dólar, Giusto fue cauto: “No me imagino una disparada, incluso con un mal resultado electoral”, aunque admitió que la suba continuará por el atraso acumulado y la inestabilidad política.

