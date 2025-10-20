El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que planea viajar a China a comienzos de 2026 y expresó su intención de alcanzar este octubre un acuerdo comercial con su par chino, Xi Jinping, pese a las tensiones por los aranceles bilaterales.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, tras reunirse con el primer ministro australiano Anthony Albanese, Trump reveló que fue invitado a visitar Beijing y que la visita ya está “prácticamente programada”. También anticipó que ambos mandatarios mantendrán su primer encuentro oficial del segundo mandato a fines de octubre, en el marco de la cumbre Asia-Pacífico en Corea del Sur.

“Quiero lograr un acuerdo justo con China. Tengo una excelente relación con el presidente Xi”, afirmó el mandatario estadounidense, quien igualmente advirtió que aplicará aranceles del 100% si no se llega a un entendimiento antes de noviembre.

Trump sostuvo que la reciente decisión de Beijing de restringir la exportación de tierras raras podría recibir una dura respuesta desde Washington. “Si no hacen negocios con nosotros, China va a tener serios problemas. Quiero que prosperen, pero debemos prosperar juntos; esto tiene que ser de doble vía”, señaló.

Tensiones por Taiwán

Consultado sobre la posibilidad de una invasión china a Taiwán, Trump se mostró escéptico. “No creo que China quiera hacer eso”, respondió al ser consultado por informes del Pentágono que indican que Beijing estaría evaluando una acción militar para 2027.

Sin confirmar si autorizaría una intervención militar, el presidente subrayó que Estados Unidos “sigue siendo la potencia militar más fuerte del mundo”. “Tenemos lo mejor de todo, y nadie se atreverá a desafiar eso. Creo que nos llevaremos bien con Xi en lo que respecta a Taiwán y otros asuntos”, concluyó.

