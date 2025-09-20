Trump y Xi Jinping se acercan luego de una charla “productiva”

El presidente Donald Trump conversó con su homólogo chino, Xi Jinping, en un intercambio que calificaron como “muy productivo” y en el que se habló de comercio, de la guerra en Ucrania y del tráfico de fentanilo, la droga que azota a Estados Unidos, explicó Trump a través de su red Truth Social.

Trump anunció una próxima reunión, tras una conversación telefónica entre ambos mandatarios, en la que, según el líder estadounidense, hubo “avances” sobre el futuro de la red social TikTok. Los líderes se reunirán en la cumbre de países de Asia y el Pacífico (APEC) en Corea del Sur a finales de octubre, y Trump viajará a China a principios del año que viene. “El presidente Xi vendrá igualmente a Estados Unidos en su momento adecuado”, añadió el jefe de la Casa Blanca.

Xi, por su parte, reafirmó que la llamada fue “positiva” y “constructiva”. La llamada entre ambos fue la segunda desde la asunción de Trump en enero, pero la tercera en lo que va de año.

El diferendo comercial entre ambos países es más complejo, y los equipos negociadores llevan meses intercambiando propuestas. A principios de año, las dos economías más grandes del mundo aumentaron drásticamente los aranceles recíprocos, en una disputa que interrumpió las cadenas de suministro globales.

Ambos llegaron luego a un acuerdo para reducir los gravámenes, que expira en noviembre, con aranceles del 30% a la importación de bienes chinos en Estados Unidos y del 10% a los productos estadounidenses importados en China.

Esta conversación telefónica se produjo también después de que Xi organizara a principios de septiembre una cumbre regional con los dirigentes de Rusia e India, e invitara al líder norcoreano Kim Jong Un a un importante desfile militar en Beijing, unos eventos duramente criticados por Trump. “Por favor, transmita mis más cálidos saludos al (presidente ruso) Vladimir Putin y a Kim Jong Un mientras conspiran contra Estados Unidos de América”, indicó entonces el magnate republicano a Xi en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

Trump decepcionado con Putin. Más temprano esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Vladimir Putin “realmente me ha decepcionado”.

Trump dijo que no haber logrado poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania es su “mayor decepción”, pero no detalló sus próximos pasos contra Putin.

Trump ha instado a sus aliados occidentales a que dejen de comprar petróleo ruso para obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones, pero, sin embargo, se ha abstenido de tomar más medidas unilaterales contra Moscú.

El presidente estadounidense recibió a su homólogo ruso, Putin, en Alaska para mantener conversaciones en agosto y ha inquietado a sus aliados con sus repetidos giros hacia el líder ruso.

“Pensé que sería el más fácil de resolver (de los conflictos que está tratando de terminar), debido a mi relación con el presidente Vladimir Putin, pero me ha decepcionado”, dijo Donald Trump. “Realmente me ha decepcionado”.