La arena del desierto del Sahara fertiliza el océano Atlántico y el Amazonas por su composición de minerales

La arena del desierto del Sahara fertiliza el océano Atlántico y el Amazonas por la composición química de su polvo, conformado por minerales como: magnesio, feldespato, caolinita, circón, entre otros. Además, contiene trazas de hierro, sílice y sulfatos que se depositan en el agua y actúan como nitrato natural para el fitoplancton. Por otra parte, el polvo sahariano aporta una cantidad aproximada de un 13% del fósforo atmosférico que llega al territorio de la Amazonia.

Los científicos estiman que anualmente el desierto cálido envía al Atlántico más de 60 millones de toneladas de polvo, una cantidad suficiente directamente en la fauna marina en la alimentación de millones de personas.

Este fenómeno demuestra que, incluso los sitios más inhóspitos pueden tener un impacto vital a escala global, por su influencia en la productividad de ecosistemas enteros.

El impacto de la arena del desierto del Sahara no se limita al océano. Algunos de estos minerales terminan fertilizando la selva del Amazonas, ayudando a mantener la fertilidad de sus suelos y su capacidad de almacenar carbono.

Aunque el porcentaje mencionado previamente no parece elevado, es trascendental, porque si este aporte la cantidad de fósforo en los suelos amazónicos iría disminuyendo paulatinamente y el crecimiento de los bosques se vería limitado.

Además, el polvo sahariano es la principal fuente de sedimentación en la cuenca del Mar Mediterráneo, Los minerales y nutrientes que aporta son de suma relevancia en zonas limitantes y permiten el equilibrio de los ecosistemas que no existirían, si no se produjeran estos aerosoles.

¿Cómo está compuesto el polvo del Desierto del Sahara que actúa como fertilizante natural para el Océano Atlántico?

50 – 65 % de silicatos.

5 – 15 % de sulfatos.

4 – 8 % de sílice.

5 – 20 % de caliza.

1- 2 % de hierro.

6 – 10 % material carbonáceo

Amazonas

Propiedades Biológicas del polvo del Desierto del Sahara

La arena del Desierto del Sahara aporta a los ecosistemas marinos importantes nutrientes, entre los que destaca el hierro para que el fitoplancton pueda realizar la fotosíntesis. La mayoría del hierro que se aporta es insoluble en agua y necesita de otras moléculas llamadas ligandos que lo ponen a disposición de los microorganismos para poder ser utilizado.

¿Qué es un quelato o ligando?

Es un compuesto formado por un ión metálico y una molécula orgánica, que rodea y se enlaza al primero, protegiéndolo y evitando su hidrólisis y precipitación.

