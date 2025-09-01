La tribu Mashco Piro, que vive aislada para preservar su cultura y protegerse de enfermedades mortales, fue vista cerca de la comunidad indígena Yine de Nueva Oceanía, en la región peruana de Madre de Dios, lo que genera alarma porque incluso un resfriado común podría ser mortal para todos sus miembros por su falta de inmunidad. Al mismo tiempo, la empresa Maderera Canales Tahuamanu (MCT) reanudó sus operaciones en la zona, y sus máquinas pesadas despejan caminos, cruzan ríos y talan árboles para construir un puente sobre el río Tahuamanu y facilitar el ingreso a las áreas.

Ante estas actividades, los activistas alertan que podrían causar un desastre para uno de los grupos no contactados más grandes del mundo. De acuerdo a un abogado ambientalista peruano, "estos pueblos indígenas están expuestos y vulnerables a cualquier tipo de contacto o enfermedad, pero las actividades extractivas continúan a pesar de toda la evidencia de los problemas que generan en el territorio".

Los miembros de la tribu protegen ferozmente su territorio. A partir de 2024, cuatro leñadores murieron en ataques con arco y flecha tras ingresar en sus tierras y aún no hay información completa sobre el número total de víctimas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ahora, los activistas alertan que la historia podría repetirse, más si los caminos y puentes facilitan que intrusos entren en sus hogares ancestrales. Teresa Mayo, investigadora de Survival International, señaló: "Exactamente un año después de los encuentros y las muertes, nada ha cambiado en cuanto a la protección de la tierra, y los Yine ahora informan haber visto a los Mashco Piro y a los madereros en el mismo espacio, casi al mismo tiempo".

Desde la organización de derechos humanos Survival International advierten que la tala de árboles está destruyendo el territorio de los Mashco Piro, obligándolos a desplazarse hacia las aldeas en busca de alimento y recursos. Cualquier contacto cercano podría desencadenar una epidemia, poniendo en riesgo la supervivencia de toda la tribu.

La empresa sigue operando cerca del territorio de los Mashco Piro

La empresa Maderera Canales Tahuamanu (MCT), en el centro de la controversia, negó haber actuado mal en el pasado y continúa trabajando con una licencia gubernamental. A pesar de las críticas de activistas y grupos indígenas, a juicio de Mayo, la empresa utiliza esta licencia para justificar sus actividades en la zona.

A la par, el Consejo de Administración Forestal (FSC), encargado de certificar productos de madera sostenibles, suspendió su aprobación del MCT hasta noviembre después de recibir quejas de comunidades indígenas. De todas formas, los defensores señalan que el puente y las huellas de maquinaria recientes muestran que la tala continúa.

Desde la administración de la presidenta peruana, Dina Boluarte, aseguraron que están tomando medidas para proteger a la tribu, aunque los activistas consideran que no es suficiente. Aún así, la Reserva Territorial Madre de Dios, creada en 2002 para proteger a los pueblos indígenas no contactados, no logró impedir la tala en amplias áreas del bosque.

La acidez del mar destruye los dientes de los tiburones: qué mostró un nuevo estudio y por qué preocupa

Pese a los esfuerzos iniciados en 2016, las concesiones de MCT siguen superponiéndose con partes del territorio de la tribu. Así, los expertos advierten que si el gobierno no actúa con firmeza, los Mashco Piro podrían enfrentarse a la extinción, poniendo en peligro a uno de los grupos no contactados más grandes del mundo.