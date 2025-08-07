LAURA CRESPI “Evolución o Extinción Comercial”

Un nuevo paradigma para un nuevo contexto

La transformación cultural, digital y emocional ya no es una tendencia: es un nuevo piso. Las empresas que aún sostienen lógicas del pasado —procesos rígidos, comunicación unidireccional, liderazgos desgastados— se están quedando sin oxígeno.

“El negocio que no cambia, se extingue”, asegura Laura Crespi, quien acompaña desde hace más de 20 años a equipos, comercios, estaciones de servicio y empresas en transformación.

En su Visión 2030, plantea una estrategia simple pero poderosa: evolucionar desde la conciencia, con foco y propósito, alejándose de la sobre exigencia improductiva y del mito del crecimiento lineal.

Turismo grupal tradicional: un caso emblemático

Uno de los sectores más golpeados por este cambio es el turismo grupal tradicional. Micro, itinerarios cerrados, hoteles impersonales, horarios fijos. Ese formato, que funcionó durante décadas, hoy está quedando obsoleto.

“El nuevo viajero busca otra cosa: experiencias sensoriales, viajes más breves pero intensos, alojamiento con identidad, flexibilidad, impacto positivo. Quien no lo entienda, pierde relevancia. Y ya lo estamos viendo”, explica Crespi.

Las agencias que supieron simplificar la oferta y regenerar su propuesta de valor están liderando una nueva era: la del turismo consciente y emocional.

Estaciones de servicio: del litro al vínculo

Otro ejemplo claro es el de las estaciones de servicio. Las que solo se limitan a vender combustible están viendo caer sus márgenes y su vínculo con el cliente.

“El consumidor actual espera mucho más que precio. Quiere servicio ágil, experiencias memorables, ambientes cuidados, tiendas que le resuelvan. Las

estaciones que no entiendan esto, serán reemplazadas por las que sí lo hacen”, sostiene la consultora.

Hoy, las estaciones que lideran el cambio están incorporando estrategias de marketing sensorial, comunicación emocional, capacitación regenerativa y rediseño comercial. “Simplifican sus procesos y regeneran la experiencia. Y venden más”, resume Crespi.

PYMES en general: cuando atender bien ya no alcanza

La pyme que sobrevive no es la que más factura, sino la que mejor piensa. La que se atreve a revisar sus prácticas, a incorporar nuevas tecnologías con criterio, y a liderar con empatía y claridad.

Crespi señala: “Hay cientos de negocios chicos haciendo esfuerzos enormes... con resultados mínimos. Porque están aplicando recetas que ya no funcionan. La Visión 2030 no propone más esfuerzo: propone más inteligencia, más conexión, más regeneración.”

Cámaras y Organizaciones sectoriales: del evento al impacto

Las cámaras empresariales, federaciones, asociaciones y entidades intermedias también están en una encrucijada. Durante años cumplieron un rol institucional clásico: representación, capacitaciones generales, trámites sectoriales.

Pero hoy, para seguir siendo relevantes, deben evolucionar hacia espacios que generen cambio real: vínculos activos, conexión con las nuevas generaciones empresarias, formación emocional, liderazgo adaptativo. Cambiar los interlocutores es estratégico.

“Las nuevas generaciones no buscan pertenecer a estructuras rígidas: buscan comunidad, impacto y sentido. Las cámaras que comprendan esto a tiempo, no solo sobrevivirán: se convertirán en plataformas clave para liderar el nuevo ciclo económico”, afirma Crespi.

Visión 2030: Simplificar y Regenerar

Desde su experiencia acompañando empresas reales, Crespi propone una hoja de ruta clara, aplicable y emocionalmente sostenible:

Simplificar:

Para enfocar, agilizar y recuperar tiempo.

Para soltar lo que ya no funciona y dejar espacio a lo que sí.

Regenerar:

Para volver a habitar el negocio con sentido.

Para diseñar procesos más humanos, liderazgos más conscientes, vínculos más sanos.

Tecnología + Emoción: el nuevo eje

En este modelo, la inteligencia artificial no es enemiga, sino aliada. Libera tiempo operativo y permite mejorar procesos. Pero su verdadero poder aparecer cuando se combina con inteligencia emocional y estrategia regenerativa.

El futuro no es mañana. Es ahora.

Simplificar, regenerar y conectar ya no es una ventaja competitiva: es una condición de supervivencia. Y la Visión 2030 que propone no es solo una estrategia comercial. Es una oportunidad urgente de rediseñar cómo hacemos negocios, cómo lideramos y cómo sostenemos lo que construimos.

“Porque en el mundo que viene, no evolucionar es extinguirse”. Concluye Crespi

PARA CONOCER MÁS SOBRE LAURA CRESPI:

Instagram: @lau_crespi

LinkedIn: www.linkedin.com/in/lauracrespi

www.lauracrespi.com

WhatsApp: 15 5717 1283