Cuál es la ciudad de Brasil que le cobrará a los turistas Tasa de Preservación Ambiental

A partir del 1 de enero de 2026, Porto Seguro, en el estado de Bahía, Brasil, iniciará un sistema de cobro para visitantes que lleguen en vehículos, mediante lectura automática de patentes, sistema que funcionará sin peajes ni controles presenciales en los accesos.

La medida recibirá el nombre de Tasa de Preservación Ambiental (TPA) y abarcará tanto la ciudad principal como los distritos turísticos de Arraial d’Ajuda, Trancoso y Caraíva.

Las tarifas oscilarán entre 3 y 90 reales brasileños por día, dependiendo de la categoría del automotor.

En tanto, las motocicletas pagarán 3 reales diarios, mientras que los autos particulares abonarán 9,90 reales. Los valores fijados para camionetas se ubicarán en 12,90 reales; las vans en 30 reales; los microbuses y motorhomes en 45 reales; los autobuses en 70 reales y los camiones o acoplados en 90 reales. La modalidad de cobro priorizará la gestión remota, disponible en plataformas digitales y puntos autorizados de pago.

¿Cuál es el objetivo de la medida? regular el flujo de turistas, optimizar la movilidad y proteger sectores naturales con alta presencia de visitantes, especialmente en los flujos turísticos de Arraial d’Ajuda, Trancoso y Caraíva, zonas de alto atractivo natural y afluencia de viajeros nacionales e internacionales.

La gestión y fiscalización del cobro estará bajo el control de la empresa Eco Porto Seguro, que administrará las cámaras de monitoreo automatizado en las rutas de ingreso.

En ese contexto, quienes incumplan con la obligación, afrontarán multas equivalentes al 50% del monto adeudado.