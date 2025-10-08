Los pozos de oro de la Amazonia peruana que fascinan a la NASA y preocupa a los científicos

El Observatorio de la Tierra de la NASA divulgó una captura aérea levemente editada de la Reserva Nacional Tambopata y el río Inambari a 400 kilómetros de altura de los pozos dorados que se extienden por la Amazonia, como consecuencia de las acciones de la minería despiadada. Por lo que desde la agencia especial, enfatizaron: “el oro reluce, pero el costo es oscuro”.

El 24 de diciembre de 2020, un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional apuntó su cámara Nikon D5 hacia Sudamérica y capturó una de las imágenes más hipnóticas de la última década.

La NASA develó nuevos datos del cometa 3I/ATLAS: a qué distancia pasará del planeta Tierra

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según explicó la NASA, los “ríos de oro” capturados en las imágenes muestran los pozos excavados para la minería ilegal, que aparecen como cientos de cuencas llenas de agua, donde se ha eliminado la vegetación, rodeadas de barro .

Pozos de oro en la Amazonia Peruana

Perú, es el sexto productor de oro, pero buena parte de su producción proviene de la actividad minera ilegal, que opera fuera de cualquier control ambiental. Desde el espacio, el paisaje parece una obra de arte. Sin embargo, en tierra, es un recordatorio del precio a pagar por la contaminación y la pérdida de la biodiversidad.

Grupos ambientalistas denunciaron el envenenamiento de las comunidades locales para la extracción del oro

Un estudio llevado a cabo por el grupo de Monitoreo del Proyecto Amazonas Andino sostuvo que la deforestación provocada por la minería de oro destruyó aproximadamente 9,000 hectáreas de la Amazonia peruana en 2018.

El precio del oro superó los 4000 dólares la onza por primera vez en la historia: ¿Qué lo impulsa?

Por su parte, grupos ambientalistas han denunciado que la minería también está envenenando a las comunidades locales, ya que se utilizan toneladas de mercurio para la sustracción del oro.

Pozos de oro en la Amazonia peruana

Según los científicos una cantidad significativa de dicho elemento químico se libera en los ríos o en la atmósfera, lo que causa daños irreversibles al medio ambiente.

El oro volvió a tocar otro máximo histórico y se acerca a los 4000 dólares la onza

El mercurio se acumula en los estanques y termina filtrándose a los ríos, donde los microorganismos lo transforman en metilmercurio, una neurotoxina capaz de afectar al sistema nervioso de humanos y animales. Lo que brilla en las imágenes de la NASA no es solo oro: es contaminación que se expande lentamente por toda la cuenca amazónica.

PM