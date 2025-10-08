El precio del oro superó los 4000 dólares la onza por primera vez en la historia

El precio del oro volvió a romper un nuevo récord de precio al superar los 4000 dólares la onza este miércoles 8 de octubre y por estas horas cotiza en $4029,28 según detalla Bloomberg.

El metal, considerado históricamente como un activo refugio en tiempos de incertidumbre, viene de una performance extraordinaria en 2025 y anotó una suba de más del 50% a medida que la incertidumbre se acelera globalmente y las tasas de interés de Estados Unidos enfrentan rumores de nueva desaceleración.

El "comercio de devaluación" impulsa el oro y al Bitcoin mientras las monedas se desploman

El lingote subió hasta un 0,4% a 4.001,11 dólares la onza, marcando un hito simbólico para el metal precioso que cotizaba por debajo de los 2.000 dólares hace apenas dos años.

"Este último máximo marca la última etapa en lo que ha sido un aumento meteórico en el precio del oro, que ahora se ha duplicado en los últimos dos años", señaló Steve Clayton, jefe de fondos de renta variable de Hargreaves Lansdown a la agencia AFP.

El reciente repunte del metal precioso también se ha producido en medio de preocupaciones de que un aumento en el valor de las empresas de tecnología, que ha ayudado a impulsar los mercados bursátiles a máximos históricos, pueda haber sido exagerado.

La demanda de refugio seguro se acelera también para los bancos centrales

El aumento refleja la intensificación de la demanda de los inversores de activos de refugio seguro en medio de preocupaciones sobre un cierre prolongado del gobierno de Estados Unidos y la profundización de las divisiones políticas.

El avance del oro también se ha visto respaldado por el inicio del ciclo de flexibilización monetaria de la Fed, que reduce el costo de oportunidad de mantener un activo que no devenga intereses.

Los fondos cotizados en bolsa respaldados por lingotes registraron su mayor entrada mensual en más de tres años en septiembre, ya que los inversores buscaron protección contra posibles choques del mercado.

“Esperamos que el oro alcance un pico cíclico cuando haya una mayor preocupación en el mercado sobre las perspectivas de independencia de la Fed”, escribieron los analistas de Macquarie Bank Ltd. en una nota fechada el 30 de septiembre.

Los bancos centrales han desempeñado un papel cada vez más destacado en el apoyo a los precios del oro.

China quiere custodiar reservas de oro extranjeras para reforzar su influencia global

Una vez que fueron vendedores netos, se convirtieron en compradores constantes tras la crisis financiera mundial, y el ritmo de acumulación se duplicó después de 2022, cuando las sanciones occidentales congelaron las reservas de divisas de Rusia.

Ese evento llevó a varias naciones a diversificar las reservas lejos del dólar estadounidense, a medida que aumentaba la preocupación de que Washington pudiera tratar a los acreedores extranjeros de manera menos favorable en tiempos de crisis.

“Las compras elevadas de los bancos centrales son un cambio estructural en el comportamiento de la gestión de reservas, y no esperamos una reversión a corto plazo”, dijo Lina Thomas, estratega de materias primas de Goldman Sachs Group Inc., en una nota de septiembre.

“Nuestro escenario base supone que la tendencia actual en la acumulación del sector oficial continúa durante otros tres años”, agregó.

Un miércoles 8 de octubre con buena performance de los mercados europeos

Por otra parte, los mercados bursátiles subieron en gran medida en Europa después de las pérdidas de los principales índices en Asia.

El dólar cotizó mixto frente a sus principales rivales y los precios del petróleo subieron alrededor de un uno por ciento.

El índice CAC 40 de París subió después de que el primer ministro saliente de Francia dijo que las consultas para poner fin a la crisis política del país habían mostrado la voluntad de todos los partidos de acordar un presupuesto para fin de año.

El DAX de Fráncfort también subió a pesar de una caída más pronunciada de lo esperado en la producción industrial alemana, reavivando los temores de una recesión en la economía más grande de Europa mientras se tambalea por los aranceles estadounidenses.

El cierre de partes del gobierno de Estados Unidos se suma a la sensación de malestar entre los inversores, con datos económicos clave, incluidos los de empleo, pospuestos y enturbiando las aguas para la Reserva Federal mientras intenta decidir sobre sus planes de tasas.

Incertidumbre política estanca mercados en Europa y Wall Street

Mientras los operadores de oro estaban ocupados empujando el metal cada vez más alto, los mercados de valores estaban más moderados en Asia cuando se hicieron preguntas sobre los cientos de miles de millones de dólares que se han invertido en inteligencia artificial.

El auge de la IA ha hecho que algunos índices y empresas alcancen máximos históricos, con el titán de los chips Nvidia superando una valoración de 4 billones de dólares.

Pero un informe de que el margen de beneficio de la empresa de software Oracle fue mucho menor de lo esperado provocó escalofríos en los parqués, y Wall Street cayó en números rojos el martes.

"En un mercado con un precio perfecto, cualquier retraso en el flujo de efectivo, incluso uno temporal, se siente como el camarero llamando a la 'última llamada'", escribió Stephen Innes de SPI Asset Management.

"Los comerciantes no esperaron una aclaración; simplemente comenzaron a abandonar sus posiciones. La historia del Oráculo no arruinó la fiesta, pero definitivamente la puso seria".

Las empresas tecnológicas, que han disfrutado de fuertes compras este año y en los últimos meses, lideraron las ventas en Asia, con Alibaba y JD.com a la baja en Hong Kong, TSMC cayendo en Taipei y Renesas a la baja en Tokio.

El mercado de valores de Tokio cayó después de un fuerte comienzo de semana, impulsado por el optimismo de que la elección de la conservadora Sanae Takaichi como líder del partido gobernante verá más medidas de estímulo y un nuevo impulso para la flexibilización monetaria.

