Cómo los demócratas pueden "ganar" el cierre del gobierno de Estados Unidos

Mientras muchos servicios del gobierno de EE. UU. cierran por falta de financiación, el juego de la culpa en Washington se intensifica, y los periodistas están jugando su propio juego de intentar predecir el ganador político. Pero dado que los Demócratas se enfrentan a dilemas que todos los partidos de la oposición encaran al batallar contra aspirantes o practicantes autócratas, un ejercicio más fructífero es considerar las lecciones de dos décadas de lo que los politólogos están llamando una "recesión democrática" global. Esta historia reciente deja claro que algunas estrategias para tratar con aspirantes a autócratas funcionan mucho mejor que otras.

Uno de los mayores problemas de los Demócratas es que son muy impopulares, incluso entre su propia base. Sus partidarios sienten, justificadamente, que los líderes del partido están constantemente enviando mensajes contradictorios. Un día llaman fascistas al Presidente Donald Trump y a sus secuaces, y al siguiente se comportan como si estuvieran operando en una época más amigable y bipartidista en la que el Congreso podía improvisar soluciones a problemas prácticos. La mayoría de la gente se guía por las élites en las que confían, ya sean líderes de partido, sindicalistas o periodistas de opinión. Si esas élites no se comunican claramente, a los ciudadanos bienintencionados les costará movilizarse incluso ante una amenaza obvia.

Durante épocas políticamente normales, se supone que los partidos de la oposición deben desarrollar alternativas políticas y utilizar los procedimientos parlamentarios para hacer que los gobiernos rindan cuentas. Un ejemplo clásico es el duelo retórico que tiene lugar durante las Preguntas al Primer Ministro en el Reino Unido. Pero estos no son tiempos normales en Estados Unidos. Trump, como todos los aspirantes a autócratas, está cambiando las instituciones para que sea menos probable que pierda el poder en el futuro, además de intimidar a la sociedad civil, acosar a los adversarios políticos e incitar al odio contra ciertos segmentos de la sociedad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Debate en el Senado de EE.UU.: republicanos buscan aprovechar cierre para recortar gastos y reducir empleados federales

Tal conducta no se limita a "erosionar las normas". Nos enfrentamos a lo que los académicos han llamado "legalismo autocrático": el uso de leyes debidamente promulgadas para socavar los sistemas constitucionales y, en particular, para concentrar el poder. De hecho, la situación podría ser incluso peor. En su segundo mandato, Trump ya no se molesta en mantener una fachada de legalidad, y simplemente se involucra abiertamente en conductas ilegales. Incluso cuando los tribunales fallan en contra de su administración, esta generalmente ya ha creado hechos consumados, señalando su intención de ignorar las restricciones.

En teoría, la forma en que los partidos de la oposición deberían responder al legalismo autocrático o a la abierta ilegalidad es sencilla: jugar al "ojo por ojo". Las transgresiones de un lado deben ser respondidas con una transgresión equivalente. Como enseña la teoría de juegos, esa es la única manera de volver a la normalidad con juego repetido. Idealmente, el partido de la oposición, en el proceso, también explicará al público que está siguiendo tal estrategia porque lo que está en juego es un principio democrático fundamental, no solo un desacuerdo político.

Pero el problema, en la práctica, es que un partido gobernante empeñado en la autocracia puede escalar. No solo ya ha demostrado estar dispuesto a romper las reglas, sino que también tiene más poder para hacerlo. Esto se pudo ver claramente con el intento del Líder de la Minoría Demócrata del Senado, Chuck Schumer, de ralentizar las confirmaciones de los nominados de Trump. En respuesta, el Líder de la Mayoría Republicana, John Thune, simplemente optó por la "opción nuclear", cambiando las reglas para que lotes enteros de nominados pudieran ser aprobados con una mayoría simple.

EE.UU. inicia cierre gubernamental con impasse entre Trump y los demócratas

Otro problema es que es poco probable que los políticos que están en deuda con un aspirante a autócrata negocien de buena fe, o incluso que le digan la verdad al público. Los Republicanos, por ejemplo, están simplemente mintiendo sobre que los Demócratas quieran dar atención médica a los inmigrantes indocumentados. Y dado que los aspirantes a autócratas trabajan sistemáticamente para capturar organizaciones de medios, el espacio para exponer el caso de la oposición se reduce constantemente. Empresarios alineados con Trump ya controlan Fox News y ahora CBS (considerada durante mucho tiempo como lo más cercano que un medio de EE. UU. llegaría a ser a la BBC).

Aun así, como dijo una vez Saul Alinsky, el padre de la organización comunitaria: "Haces lo que puedes con lo que tienes". Un cierre del gobierno concentra la atención y proporciona un punto focal para enviar el mensaje correcto sobre un gobierno que se está volviendo autocrático. Tan importantes como son los argumentos de los Demócratas sobre la atención médica, la justificación más sólida para aceptar un cierre es que Trump no respetará ningún compromiso que puedan negociar. Después de todo, ya ha obligado a los Republicanos del Congreso a rescindir gastos que habían aprobado previamente.

Por lo tanto, los Demócratas pueden convertir esto en un argumento sobre la democracia. No solo ha cerrado un gobierno controlado por los Republicanos, sino que el Congreso controlado por los Republicanos simplemente está entregando poder a Trump y permitiéndole salirse con la suya con la incautación flagrantemente ilegal de fondos aprobados por la legislatura. Esto no se trata de esta o aquella política; se trata de un jefe ejecutivo que gobierna según sus caprichos, con impunidad y un evidente desprecio por la Constitución de los EE. UU. El argumento no es difícil de exponer, ni sería difícil de entender para el público.

Trump amenaza con nuevos aranceles a muebles y películas

En la misma línea, como ha propuesto el politólogo Norman Ornstein, los Demócratas podrían crear puntos focales si comenzaran a celebrar debates en la cámara sobre el juicio político a los secretarios del gabinete de Trump que se han comportado de manera particularmente atroz (el Secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy, Jr., el Secretario de Defensa Pete Hegseth y la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem encabezarían la lista). Si bien tales esfuerzos tienen cero posibilidades de éxito, el punto es que el Presidente de la Cámara no puede impedirlos, y los Demócratas pueden utilizar los procedimientos tanto para crear un registro de malas acciones como para educar a partes receptivas del público sobre el daño que estas figuras están causando.

Al final, los aspirantes a autócratas también se enfrentan a un desafío. Deben retratar a la oposición bien como un peligro mortal para el país (la polarización ayuda aquí), bien como irrelevante, incluso lamentable (de ahí el reciente desprecio de Trump hacia los Demócratas: "Ni siquiera se molesten en tratar con ellos"). Al ir y venir entre estos extremos, los Republicanos también están enviando mensajes contradictorios.

Una estrategia bien elaborada en torno al cierre y los juicios políticos mostraría que los Demócratas pueden tomar la iniciativa y defender sus acciones en nombre de los principios democráticos. Este es el momento para que demuestren que pueden dominar el arte de la oposición.

Jan-Werner Mueller, Profesor de Política en la Universidad de Princeton, es el autor, más recientemente, de Democracy Rules (Farrar, Straus and Giroux, 2021).