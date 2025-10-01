EE.UU. inicia cierre gubernamental con impasse entre Trump y los demócratas

El Congreso dejó pasar la fecha límite de medianoche para la aprobación de los fondos, lo que provocó el primer cierre del gobierno de Estados Unidos en casi siete años, y el tercero bajo la presidencia de Donald Trump.

La oficina de presupuesto de la Casa Blanca ordenó a las agencias que comenzaran a ejecutar sus planes para una interrupción de la financiación, cerrando el gobierno salvo las funciones esenciales, lo que afectó a los empleos de cientos de miles de estadounidenses y trastornó muchos servicios públicos.

Con los dos partidos enzarzados en un punto muerto sobre los subsidios de salud y aprovechando el momento para preparar las elecciones de mitad de mandato de 2026, el cierre —y sus efectos económicos— podría prolongarse. Si el cierre dura tres semanas, la tasa de desempleo podría dispararse hasta el 4,6%-4,7% desde el 4,3% de agosto, ya que los trabajadores despedidos se contabilizan como desempleados temporales, según Bloomberg Economics.

Trump ha sugerido que su administración utilizaría este cierre para llevar a cabo despidos masivos de trabajadores federales, más allá de los despidos temporales de unos 750.000 empleados públicos. La medida podría agravar las consecuencias económicas del cierre y prolongarlas más allá del mismo.

Esos recortes de empleo se sumarían a los aproximadamente 150.000 trabajadores que abandonaron la plantilla federal a partir del 1 de octubre debido a los programas de renuncia diferida ofrecidos en el marco de la iniciativa DOGE de Elon Musk. Si se suma a las anteriores rondas de jubilaciones anticipadas y despidos de este año, podría desencadenarse una recesión en algunas partes del país, como el área metropolitana de Washington D.C.

Gran parte del impacto económico de un cierre del gobierno se ha recuperado históricamente tras su finalización, pero no todo. La Oficina Presupuestaria del Congreso estimó que la economía estadounidense no recuperó US$3.000 millones de los US$11.000 millones de reducción de la producción económica durante el cierre parcial del gobierno en 2018-2019, que se prolongó durante cinco semanas y fue el más largo de la historia de Estados Unidos.

El cierre también retrasaría datos económicos clave, como el informe de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales previsto para el viernes. La Reserva Federal está siguiendo de cerca los datos económicos mientras sopesa los cambios en las tasas de interés y operaría sin datos críticos durante el cierre.

Las acciones asiáticas cayeron junto con los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cuando la fecha límite para financiar al gobierno llegó y pasó a medianoche en Washington. El dólar también bajó frente a las principales divisas

Es posible que los inversionistas hayan ignorado en gran medida los cierres anteriores, pero deben considerar al menos las implicaciones que un cierre prolongado podría tener en los mercados financieros estadounidenses. Tras la prolongada racha alcista del mercado de valores este año, cualquier fluctuación en los precios de los activos podría dar lugar a ventas forzadas que agravarían la recesión.

Demócratas y republicanos siguen en un punto muerto sobre si añadir la sanidad y otras demandas políticas a un proyecto de ley de gastos provisional para mantener el gobierno abierto.

Los republicanos, que necesitan al menos ocho votos demócratas para apoyar el proyecto de ley de financiación, afirman que mantendrán el Senado en sesión, con un descanso de un día por la festividad de Yom Kippur, y votarán repetidamente la propuesta del Partido Republicano hasta que los demócratas cedan.

“Tienen que liberar al rehén”, declaró a los periodistas el líder de la mayoría del Senado, John Thune. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, escribió en una publicación en X: “Los demócratas han votado oficialmente a favor de CERRAR el gobierno”.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, ha estado sometido a una enorme presión por parte de los activistas del partido para que utilice la fecha límite del cierre —un punto de influencia poco habitual para el partido— para obtener concesiones de Trump.

En marzo fue objeto de duras críticas por parte de los progresistas tras apoyar un proyecto de ley provisional hasta el 30 de septiembre sin incluir las prioridades demócratas.

Trump y los líderes republicanos han afirmado que tienen la ventaja en el enfrentamiento porque han reunido a sus bases detrás de un proyecto de ley provisional sencillo. Thune dijo a los periodistas que se culparía a los demócratas, al igual que se culpó al Partido Republicano en el cierre de 2013 por la derogación de Obamacare, porque son ellos los que piden que se añada algo al proyecto de ley.

La Cámara de Representantes aprobó el 19 de septiembre un proyecto de ley para financiar al gobierno hasta el 21 de noviembre sin grandes añadidos. La medida no ha conseguido en dos ocasiones el apoyo de los ocho demócratas necesarios para salir adelante en el Senado.

A última hora del martes, tres demócratas votaron junto con todos los republicanos, excepto uno, a favor del proyecto de ley de gastos, lo que supone un aumento con respecto a la votación anterior, en la que solo uno lo hizo. Serían necesarios cinco votos más en los próximos días para que la medida salga adelante y se ponga fin al cierre.

Una propuesta rival de los demócratas, que aumentaría la financiación de la salud y otras áreas en US$1,5 billones, también ha fracasado en el Senado.

Los senadores demócratas moderados han insinuado que podrían apoyar un proyecto de ley de financiación temporal si se llevan a cabo negociaciones serias sobre los costos de la atención médica.

Sin la intervención del Congreso, los créditos fiscales para las primas de Obamacare expirarían el 31 de diciembre, lo que supondría un fuerte aumento de las primas para unos 20 millones de asegurados. Las notificaciones se enviarán a finales de este mes. Los republicanos moderados han sugerido ampliar los créditos, posiblemente con nuevos límites de ingresos.

Trump, tras una reunión celebrada el lunes en el Despacho Oval, ha sugerido que finalmente se podría llegar a un acuerdo sobre Obamacare. Al mismo tiempo, repitió sus amenazas de llevar a cabo despidos masivos durante el cierre y publicó un vídeo deepfake generado por IA en el que aparece Hakeem Jeffries con un sombrero mexicano, lo que el líder demócrata de la Cámara de Representantes calificó de “racista”.

“Después de meses de hacer la vida más difícil y más cara, Donald Trump y los republicanos han cerrado ahora el gobierno federal porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense”, dijeron Schumer y Jeffries en una declaración conjunta.

