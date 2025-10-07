Un economista describió la fragilidad del panorama macroeconómico: “Todavía no hay señales de estabilización consistente”

El economista, Leonel Buccolo, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en la coyuntura del mercado financiero, el rol del Banco Central y las expectativas electorales que marcan el pulso de los activos locales.

Leonel Buccolo señaló que, “el mercado se adelantó mucho y ahora empieza a corregir, empieza a normalizarse”. También consideró que, “los precios de los bonos, las acciones, los tipos de cambio financieros se habían corrido bastante respecto a los fundamentos”.

Qué es lo que influye en el mercado

Según desarrolló, esta situación responde a una combinación de expectativas políticas y variables reales: “Creo que tiene que ver con una cuestión política, con que se empezó a adelantar mucho una expectativa de continuidad de este programa y, por otro lado, tiene que ver también con las cuestiones financieras locales”.

Buccolo se refirió a la fragilidad del panorama económico: “Todavía no hay señales de estabilización consistente”. Sobre la misma línea, explicó que, si bien hubo cierto orden fiscal y monetario, “hay muchas variables que siguen estando bajo presión”, entre ellas el tipo de cambio y los precios relativos.

El equilibrio del mercado

En ese sentido, advirtió: “Me parece que todavía estamos en una etapa en la que el mercado empieza a encontrar un equilibrio más razonable y en ese proceso se va a ir acomodando de a poco”.

Sobre el comportamiento reciente de los activos financieros, el economista explicó que, “hay un cambio de expectativas en el mercado”, y que “el escenario que se descontaba era demasiado optimista”.

“La corrección que estamos viendo ahora tiene que ver con que se empezaron a moderar esas expectativas. No hay un cambio de tendencia, pero sí una toma de ganancias y una búsqueda de nuevos precios de equilibrio”, sostuvo.