Análisis de mercado: aseguran que, “el índice merval ha recortado muy fuertemente en lo que va del año”

El economista, Alejandro Bianchi, en contacto con Canal E, se refirió a la caída del índice merval en lo que va del año, el impacto político de las elecciones y las perspectivas para los activos argentinos.

Alejandro Bianchi explicó que, “el índice merval ha recortado muy fuertemente en lo que va del año, una caída desde los 2.400 puntos hasta cerca de los 1.000 puntos que tocó luego de la derrota en la elección provincial del Gobierno”.

El desplome del mercado y la influencia política

Según desarrolló, este desplome “desangeló un poco al Gobierno, tuvo muchos errores no forzados, hubo obviamente una aceleración de la oposición, como dice el Presidente, las negras también juegan”.

Bianchi sostuvo que, “desde el Congreso intentaron voltear el superávit fiscal, desde el punto de vista de las operaciones mediáticas, intentando, digamos, bajar la imagen presidencial”.

Recomposición política

Sin embargo, remarcó que el Gobierno logró recomponerse: “Pareciera ser que dio vuelta la página el Gobierno. Me parece interesantísimo este cambio que han hecho por Santilli, el acercamiento al PRO, que eso también demuestra la reunión con Macri, o el conjunto de reuniones con Macri, el blindaje económico que le asegura Trump en Estados Unidos y Scott Bessent entre el secretario del Tesoro”.

Al referirse al contexto político, el economista destacó que, “el dólar no volvió a tocar la banda superior y el Central, de alguna manera, dejó de perder dólares”. Además, señaló que, “se logró una liquidación récord en exportaciones, bajando las retenciones, de las cuales el Tesoro pudo comprar 2.200 millones de dólares”.

A su vez, consideró que el Gobierno “empezó a recibir un conjunto de noticias positivas y creo yo, quizá una de las cosas más importantes, a mí esos detalles me parecen muy interesantes, que tienen que ver con la retórica de la calle y con las cuestiones, digamos, que hacen a quién maneja la agenda de la opinión pública”.