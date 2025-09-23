China quiere custodiar reservas de oro extranjeras para reforzar su influencia global

China aspira a convertirse en custodio de las reservas soberanas de oro extranjeras en un intento por reforzar su posición en el mercado mundial del oro, según personas familiarizadas con el asunto.

El Banco Popular de China está utilizando la Bolsa de Oro de Shanghái para convencer a los bancos centrales de países amigos de que compren oro y lo almacenen dentro de las fronteras del país, según estas personas, que hablaron bajo condición de anonimato, ya que las conversaciones no son públicas. La iniciativa se ha llevado a cabo en los últimos meses y ha despertado el interés de al menos un país del sudeste asiático, según las fuentes.

Esta medida reforzaría el papel de Pekín en el sistema financiero mundial, promoviendo su objetivo de establecer un mundo menos dependiente del dólar y de centros occidentales como Estados Unidos, Reino Unido y Suiza. Los países han estado acaparando oro como cobertura frente a riesgos geopolíticos, lo que ha creado la oportunidad para que el Banco Popular de China ofrezca un refugio para un activo crucial.

El oro spot subió un 1,2% y alcanzó un nuevo récord tras la noticia, antes de bajar ligeramente hasta los US$3.787,2 la onza a las 5:31 p.m., hora de Singapur.

Las reservas se mantendrían en almacenes custodios vinculados a la Junta Internacional de la SGE, creada en 2014 como el principal lugar para que los extranjeros negocien oro con sus homólogos chinos.

Las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra albergan más de 5.000 toneladas de reservas mundiales, con un valor de casi US$600.000 millones, consolidando a Londres como principal mercado del metal precioso.

Las reservas declaradas por el Banco Popular de China son menos de la mitad y lo sitúan en el quinto lugar del ranking mundial de bancos centrales, según el Consejo Mundial del Oro.

El valor del oro casi se ha duplicado hasta superar los US$3.700 la onza en los últimos dos años. Goldman Sachs prevé que podría llegar a US$5.000.

La SGE inauguró en Hong Kong su primera cámara acorazada y contratos offshore. El Banco Popular de China también ha suavizado restricciones a las importaciones de oro.

Las compras de oro por parte de los bancos centrales se aceleraron después de que EE. UU. y sus aliados congelaran las reservas de Rusia en 2022 tras la invasión de Ucrania.

“China está tratando de convertirse en una parte más influyente de la infraestructura financiera”, afirmó Nicholas Frappell de ABC Refinery.

