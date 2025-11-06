La ONU advierte que 2025 será uno de los años más cálidos de la historia

Naciones Unidas aseguró este jueves que el 2025 será uno de los años más cálidos en referencia a temperaturas. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó en su última actualización climática que “la alarmante racha de temperaturas excepcionales continuó en 2025, que se perfila como el segundo o tercer año más cálido jamás registrado".

En ese sentido, la entidad avisó que las concentraciones de gases de efecto invernadero llegaron a máximos históricos, lo que generará un aumento del calor en el futuro.

La científica argentina Celeste Saulo, directora de la OMM, aseguró en un comunicado que “esta racha sin precedentes de altas temperaturas, combinada con el aumento récord de los gases de efecto invernadero del año pasado, deja claro que será prácticamente imposible limitar el calentamiento global a 1,5 °C en los próximos años sin superar temporalmente este objetivo".

El Acuerdo de París firmado en 2015 estableció como meta mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2°C en comparación con los niveles preindustriales, aspirando incluso a limitarlo a 1,5°C.

En ese sentido, Saulo remarcó que, pese a la gravedad del escenario actual y a que ese límite podría ser superado de manera temporal, “la evidencia científica sigue siendo contundente: todavía es posible —y necesario— volver a encauzar las temperaturas hacia 1,5°C para finales de este siglo”.

Qué consecuencias va a traer

El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló en el informe que "cada año que se supere los 1,5 ºC afectará a las economías, agravará las desigualdades y causará daños irreversibles".

En ese sentido, el secretario general advirtió: "Debemos actuar ahora, con gran rapidez y a gran escala, para que el exceso sea lo más pequeño, breve y seguro posible, y para que las temperaturas vuelvan a situarse por debajo de 1,5 °C antes de que termine el siglo".

De acuerdo con la OMM, el período comprendido entre 2015 y 2025 representará la racha de 11 años más cálidos desde que existen registros —es decir, en los últimos 176 años—. Dentro de ese ranking, 2023, 2024 y 2025 ocupan los primeros lugares.

En el mismo documento, la OMM confirmó que la temperatura media cercana a la superficie durante los primeros ocho meses de este año se situó 1,42 °C por encima de la media preindustrial.

MC / EM