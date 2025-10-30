¿Podrá China cubrir sus enormes necesidades de financiación climática?

Las discusiones sobre financiación climática suelen centrarse en los países más vulnerables —como los pequeños estados insulares en desarrollo—, y con razón. Pero las nueve principales economías de mercado emergente (EME) —Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia, Sudáfrica y Turquía— también enfrentan importantes necesidades de inversión para la acción climática, esenciales si el mundo pretende alcanzar sus objetivos ambientales. Y en ningún otro lugar esas necesidades son mayores que en China.

Según un nuevo estudio, que analizó los requerimientos de financiación climática para los cuatro sectores con mayores emisiones —energía eléctrica, acero, cemento y transporte por carretera— entre 2022 y 2030, China necesitará alrededor de 1,3 billones de dólares, equivalentes al 61% del total requerido por los nueve países (2,2 billones). Esto implica un promedio anual de 155 mil millones de dólares. El sector del acero concentra la mayor parte de la inversión (55%), seguido por transporte vial (25%), cemento (16%) y energía (4%).

En acero, China produjo el 77% de las emisiones de CO₂ de los nueve países en 2022, aunque se espera que esa proporción baje al 66% para 2030, debido al menor crecimiento económico y a la reducción de nuevas obras de infraestructura. Aun así, descarbonizar el acero costará 733 mil millones de dólares, o unos 80 mil millones por año, el 65% del total necesario para el sector en las nueve EME.

El cemento presenta un panorama similar. Su producción caerá de 2.100 a 1.475 millones de toneladas en 2030, tras completar China su red de alta velocidad y urbanización (67%). La inversión en descarbonización alcanzará 453 mil millones de dólares, de los cuales China representará el 48%.

Ambos sectores son difíciles de abatir, ya que las soluciones tecnológicas aún no han reducido significativamente los costos. Su transformación dependerá del despliegue masivo de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, una tarea costosa que exige mayor inversión en investigación y desarrollo.

En transporte, China lidera la electrificación global: produce el 70% de los vehículos eléctricos del mundo y concentró el 97% de las ventas entre los nueve países en 2022. Para 2030, se prevé que el 63% de los autos vendidos en China sean eléctricos (unos 45 millones de unidades). Sin embargo, la infraestructura de carga requerirá 460 mil millones de dólares, casi todos en China (97%), debido al desarrollo de estaciones de carga rápida, siete veces más caras que las convencionales.

El sector energético, en cambio, necesitará menos recursos. Aunque su capacidad instalada pasará de 2.800 GW en 2023 a 4.800 GW en 2030, la proporción de combustibles fósiles caerá del 45% al 35%, impulsada por el crecimiento de la energía solar y eólica. Su descarbonización costará 55 mil millones de dólares hasta 2030, unos 8 mil millones por año.

En conjunto, las cifras son grandes, pero asumibles para China: representan solo 0,7% de su PIB, con una tasa de inversión del 40% y un superávit en cuenta corriente que facilitan financiar el proceso con recursos nacionales. Dado que los otros países emergentes presentan brechas aún menores, el panorama global ofrece motivos de optimismo respecto al cumplimiento de las metas climáticas.

*Rakesh Mohan, ex subgobernador del Banco de Reserva de la India, es presidente emérito y miembro distinguido del Centro para el Progreso Social y Económico. Janak Raj es investigador principal en el mismo centro.

Project Syndicate