Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping, su homólogo chino, se reunieron en Busan, Corea del Sur, en su primer encuentro presencial desde el comienzo del segundo mandato del mandatario republicano en enero de este 2025. Tras esta cumbre, el multimillonario neoyorkino definió como un "gran éxito" la charla que mantuvieron, reveló que decidió bajar las tasas que le había impuesto al gigante asiático y adelantó que trabajarían juntos para resolver la guerra en Ucrania.

Al comienzo de la reunión, el jefe de la Casa Blanca declaró: “Creo que ya hemos acordado muchas cosas y que acordaremos algunas más ahora mismo. Creo que vamos a tener una relación fantástica durante mucho tiempo”. Y definió a Xi como el “gran líder de un gran país” y un “negociador muy duro”.

Por su parte, el mandatario chino declaró estar “muy emocionado de volver a ver” a Trump y remarcó que quiere “seguir trabajando para construir una base sólida para las relaciones” entre Washington y Pekín.

El presidente de la República Popular China reconoció que “no siempre estamos de acuerdo, y es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando”, pero le dijo a Trump que “ante los vientos, las olas y los desafíos, usted y yo (...) debemos mantener el rumbo correcto y garantizar la navegación estable del gigantesco barco de las relaciones entre China y Estados Unidos”.

Trump prevé que discutirá fentanilo y Nvidia con Xi Jinping

El mandatario oriental además festejó que los "dos equipos económicos y comerciales alcanzaran un consenso básico para abordar nuestras principales preocupaciones respectivas y lograron avances alentadores. Esto proporcionó las condiciones necesarias para nuestra reunión de hoy”.

Las declaraciones de Trump tras su encuentro con Xi: guerra en Ucrania y aranceles

El presidente de Estados Unidos habló con los periodistas en el avión presidencial Air Force One y declaró: “El tema de [la guerra en] Ucrania se planteó de forma muy contundente. Hablamos de ello durante mucho tiempo y ambos vamos a trabajar juntos para ver si podemos conseguir algo. Xi nos va a ayudar y vamos a trabajar juntos en Ucrania”.

También señaló que bajará del 20 al 10% los aranceles que le había impuesto a China por el tráfico de fentanilo, afirmó que se solucionó "todo lo relacionado con las tierras raras”, dijo que Pekín se comprometió a comprar "inmediatamente cantidades enormes de soja y otros productos agrícolas" a Estados Unidos, y definió su encuentro con el mandatario chino como “un gran éxito".

Por último, Trump remarcó: "Estaré yendo a China en abril y él vendrá aquí en algún momento después de eso, ya sea en Florida, Palm Beach o Washington DC".

HM/ML