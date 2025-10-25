Putin busca frenar las sanciones de EE.UU. a las petroleras rusas

El principal negociador económico de Rusia, Kirill Dmitriev, llegó ayer a Nueva York para reunirse con representantes del gobierno de Donald Trump y tratar de frenar las sanciones de Estados Unidos contra el petróleo ruso por la guerra en Ucrania.

Dmitriev, exbanquero de Goldman Sachs y director del fondo soberano ruso (RDIF), llegó dos días después de que Washington impusiera sanciones a las dos mayores compañías petroleras de Moscú.

“Llegué a Estados Unidos para continuar el diálogo entre EE.UU. y Rusia, una visita planeada hace tiempo a partir de una invitación de la parte estadounidense”, declaró Dmitriev en X.

La visita tiene lugar en un contexto marcado por la negativa de Vladímir Putin a aceptar un alto el fuego en la guerra de Ucrania –que en febrero cumplirá cuatro años–, motivo que impulsó un giro en la estrategia negociadora de EE.UU.

A principios de esta semana, Donald Trump, canceló la reunión que ambos mandatarios tenían programada en Budapest, al considerar que no habría logros considerables y habló de una profunda “decepción” respecto de su par ruso. Al día siguiente, se conoció un nuevo paquete de sanciones a dos compañías rusas –Rosneft y Lukoil– que representan más de la mitad de la producción petrolera del país.

Las dos empresas exportan alrededor de 3,1 millones de barriles diarios. Rosneft, la mayor de ellas, concentra casi la mitad de la producción nacional, lo que equivale a un 6% del total mundial, según estimaciones del gobierno británico.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, anunció las sanciones y sostuvo que eran necesarias ante “la negativa de Putin a poner fin a esta guerra sin sentido”. El líder ruso respondió que la táctica de Washington es un “paso inamistoso”, pero negó que vayan a tener un impacto “notable” en la economía rusa.

Ya en suelo estadounidense, Kirill Dmitriev advirtió que las sanciones terminarán afectando a Estados Unidos al provocar un aumento en los precios del combustible.

De hecho, el petróleo de Texas (WTI) registró una suba de 5,6%, mientras que el Brent escaló 5,4%.

“El potencial para una cooperación con Rusia sigue ahí, pero solo si los intereses rusos son tratados con respeto”, añadió el exGoldman Sachs.

Ucrania “lamentablemente, está interrumpiendo el diálogo necesario, y lo hace nuevamente a petición de los británicos, a petición de los europeos, que quieren que el conflicto continúe”, dijo Dmitriev a la agencia estatal TASS.

Aunque cabe recordar que Rusia rechazó sistemáticamente los pedidos de alto el fuego y afirmó haber capturado –en las últimas horas– cuatro aldeas más al este de Ucrania.

Dmitriev –en su segunda visita a los Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump– tiene previsto reunirse hoy con Steve Witkoff, el principal mediador del presidente estadounidense.