Los días en la Tierra estarán destinados a prolongarse en un futuro distante, durarán 25 horas como consecuencia de una variación histórica del viraje terrestre, que no tendrá un impacto perceptible hasta dentro de 200 millones de años. La NASA señaló que “los investigadores utilizaron más de 120 años de datos para descifrar cómo el derretimiento del hielo, la disminución de las aguas subterráneas y el aumento del nivel del mar, están desplazando el eje de rotación del planeta y alargando los días”.

La principal causa de este freno progresivo está en la Luna. Su gravedad provoca las mareas en los océanos, generando una fricción constante que actúa como un pequeño freno sobre la rotación terrestre.

En 2024, dos estudios financiados por la NASA descubrieron que, desde el año 2000, el derretimiento de los glaciares ha provocado que el eje del planeta o el punto central de rotación, se desplace unos 9 metros, modificando así la movilidad de rotación.

La NASA advierte que la Tierra se encamina a días de 25 horas: a qué se debe el fenómeno astronómico

La combinación de múltiples factores naturales, como la fricción de los océanos por las mareas altas y bajas, que ejercen resistencia sobre la rotación de la Tierra y su vínculo gravitacional con la Luna, actúan como un “freno sutil” pero constante sobre nuestro planeta.

Este fenómeno ha sido verificado por medio de relojes atómicos, registros astronómicos y observaciones históricas de eclipses, que permiten reconstruir la rotación de la superficie terrestre en siglos pasados.

El profesor de ciencia planetaria en Caltech, Konstantin Batygin, explicó que “el cambio en la velocidad de rotación de la Tierra se está produciendo de forma tan gradual que los procesos evolutivos pueden adaptarse a los cambios a lo largo del tiempo. La modificación relativa en la velocidad orbital no sería perceptible en la vida diaria”, en declaraciones a la revista Live Science.

¿Qué instrumento se utilizó para medir la variación imperceptible en la rotación de la Tierra?

Un equipo de científicos de la Universidad Técnica de Munich (TUM) empleó un láser anular del Observatorio Geodésico de Wettzell, una tecnología que les permitió medir con precisión la velocidad de rotación terrestre y, por ende, determinar la duración de los días. Sus observaciones confirmaron que el planeta está girando más despacio.

Eje de rotación del planeta

Por qué los días en la Tierra durarán 25 horas y a partir de cuándo

A través de un giroscopio láser, lograron detectar que la rotación de la Tierra iniciará un proceso de variación con una diferencia de 6 milisegundos cada dos semanas.

Aunque por el momento este aumento es lento e imperceptible para los humanos, los especialistas creen que en un milenio, los días podrían alargarse tanto que alcanzasen las 25 horas. El fenómeno continúa siendo estudiado, pese a que nuestra generación nunca lo vivirá, pero quizás en el futuro cambie por completo la forma de entender la vida en la Tierra.

