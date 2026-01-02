Inflación de diciembre: el IPC cerraría 2025 por encima del 2% y el año rondaría el 32%

Con el comienzo del nuevo año, analistas privados y estatales comenzaron a estimar el valor final de la inflación del último mes del año 2025. Las variables que manejan los analistas indican que el piso del 2% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) seguirá sin ser perforado, al menos en lo que respecta para el último diciembre, impulsado por aumentos sensibles y estacionales que golpean directo en el bolsillo de los argentinos.

El 13 de este mes a las 16:00 el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), dará a conocer el valor definitivo que calculo para el duodécimo mes del 2025. De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA), el balance que trazan en sus pronósticos las principales 46 consultoras y entidades financieras sobre las principales variables económicas apunta a una inflación lentamente a la baja.

De cumplirse sus estimaciones, para el último mes de 2025 se proyecta una inflación nivel general de 2,1%, lo que estaría 0,1 puntos porcentuales por encima respecto del REM anterior. Además, calculan que la inflación tendrá una merma en los primeros meses del 2026, llegando a alcanzar 1,5% en mayo.

Cabe recordar que, en noviembre del 2025, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual del 2,3% para el undécimo mes del año pasado y ese mes la medición final del INDEC dio 2,5%.

Estimaciones privadas

A ese escenario general se suman las proyecciones de analistas y consultoras privadas, que anticipan que la inflación de diciembre no diferiría de manera significativa respecto del 2,5% registrado en noviembre. En ese marco, estiman que el Índice de Precios al Consumidor del último mes del año se ubicaría en niveles similares, lo que permitiría que la inflación acumulada de 2025 cierre en torno al 32%.

Dentro de ese contexto, la consultora Invecq aportó datos sobre la dinámica de precios en las últimas semanas de diciembre. Según su Índice de Precios al Consumidor, en la cuarta semana del mes los precios mostraron una suba promedio del 1%, luego de dos semanas con variaciones casi nulas, lo que marcó un cambio en la tendencia hacia el cierre del año.

Como resultado de ese movimiento, la inflación promedio móvil de cuatro semanas se ubicó en 2,6%, acelerándose respecto de la semana anterior, cuando se encontraba en 2,4%, de acuerdo con el relevamiento de Invecq. Este comportamiento refuerza la idea de que el piso del 2% mensual continuara sin perforarse en la medición de diciembre.

Por su parte, la consultora EcoGo puso el foco en la evolución de los alimentos y bebidas, un rubro clave en la composición del índice general. Según su informe, la inflación mensual en ese segmento fue de 2,5%, impulsada principalmente por el fuerte aumento en carnes, que registraron una suba del 7,3%, con un incremento del 9,6% en la carne vacuna.

El relevamiento de la consultora de Marina Dal Poggetto también señaló que las frutas mostraron un incremento moderado del 1,8%, con incidencia positiva en la variación mensual. En contraste, las verduras registraron una caída del 7,9%, lo que permitió compensar parcialmente las subas del rubro y explicó que el resultado final de alimentos y bebidas fuera 0,5 puntos porcentuales inferior al de noviembre.

En cuanto al lugar de consumo, en el informe la consultora indicó que los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron 2,6% en el mes, mientras que los consumidos fuera del hogar subieron 2,0%. En los últimos 12 meses, ambos rubros acumulan alzas del 37,8% y 43,5%, respectivamente, y dejan un arrastre estadístico de 0,3 puntos porcentuales para enero, por debajo del registrado el mes anterior.

GZ