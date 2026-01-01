Canasta de verano 2026: se necesita casi 1 millón de pesos para cubrir los gastos de temporada

Los que están pensando en tomarse de vacaciones este verano 2026 deberán contemplar gastos cercanos a 1 millón de pesos para acceder a productos de la canasta de verano entre los que sobresale la vestimenta adecuada, inflables, protectores solares y trajes de baño, entre una múltiple treintena de productos.

El dato proviene de un relevamiento de la consultora Focus Market que elaboró un informe para el Blog de Educación Financiera de Naranja X donde midió la evolución de precios de la Canasta de Verano, comparando diciembre de 2025 contra diciembre de 2024.

El estudio, que incluye 33 productos típicos de la temporada, estima que este verano se necesitarán $984.319, lo que representa un aumento interanual del 12% frente al verano pasado, cuando la canasta totalizaba $882.228.

A continuación se adjunta el listado con la treintena de productos.

Qué rubros de la canasta de verano lideran los aumentos

El relevamiento muestra que los mayores incrementos de precios se concentraron en productos vinculados al cuidado personal y la indumentaria: “En los precios de productos estacionales de verano se observa que los mayores aumentos se concentraron en las prendas de baño y las cremas hidratantes, con subas que superaron el promedio general”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Entre los artículos que más aumentaron en el último año se destacan:

-Traje de baño de mujer: +48%

-Gorras para sol infantiles (2 unidades): +43%

-Crema hidratante 400 ml: +43%

En contraste, el informe detecta que otros artículos típicos de la temporada mostraron bajas de precios o aumentos muy acotados, en algunos casos asociados a promociones y descuentos:

-Inflables para agua (2 unidades): −32%

-Toallones (4 unidades): −13%

-Insecticida aerosol 360 cc: −10%

Estos movimientos ayudaron a moderar el costo total de la canasta, pese a los aumentos concentrados en ciertos rubros clave.

Más competencia y presión sobre los precios

De acuerdo a los datos extractados, la dinámica de precios está marcada por un cambio en el contexto de oferta y demanda.

Al respecto, el responsable de elaborar el informe comentó: “La fuerte competencia en el mercado, en un escenario de ventas moderadas, está reconfigurando la formación de precios. A esto se suma el mayor ingreso de bienes importados, que amplía la oferta y establece un nuevo precio de equilibrio en el mercado local”, señaló Di Pace.

El informe concluye resaltando que esta combinación limita la capacidad de las empresas para trasladar aumentos al consumidor, generando comportamientos de precios más heterogéneos según el producto y el canal de venta.

lr/ML