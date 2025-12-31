Verano 2026: la Costa Atlántica y Brasil son los destinos más buscados por los argentinos

Las familias argentinas que buscan destinos para pasar sus vacaciones de verano, ubican dos alternativas principales para esta temporada. Mientras que la Costa Argentina es el lugar más buscado a nivel nacional, Brasil es el destino que acumula los mayores números de búsqueda entre las opciones internacionales, según lo detalló la consultora Focus Market en su último relevamiento.

Como referencia se consideraron los gastos que debe afrontar una familia compuesta por dos adultos y dos menores tanto en el viaje en avión, como en la estadía en un hotel de 3 estrellas durante una quincena en cada uno de los destinos.

Vacaciones 2026: cuánto cuesta veranear en Mar del Plata, Punta del Este y Rio de Janeiro

El director de la Consultora, Damián Di Pace, opinó que “en la primera parte del año muchos argentinos adelantaron reservas para viajes al exterior, apalancados en un tipo de cambio que resultaba conveniente. Sin embargo, tras la corrección cambiaria, ese comportamiento se revirtió rápidamente”.

“El encarecimiento de los destinos internacionales llevó a que una parte importante de la demanda se volcara al turismo local. Esto se reflejó en los últimos fines de semana largos, con altos niveles de ocupación en distintos destinos del país, mostrando cómo los cambios en el contexto macroeconómico impactan de forma directa en las decisiones de consumo”, señaló Di Pace.

Destinos nacionales para vacacionar en el verano 2025

En el informe realizado por la consultora se destacó que La Costa Argentina (Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Cariló, Necochea, entre otras) sigue siendo pionera al momento de pensar en las vacaciones de verano.

Para una familia tipo, 15 días de vacaciones en Cariló le cuestan casi lo mismo que en Miami

Sin embargo, al momento de buscar variantes, las familias argentinas que prefieren otros paisajes en lugar de la playa, se vuelcan por lugares como la Patagonia, Cuyo, Noroeste Argentino y Sierras de Córdoba. En este punto, se destacó el amplio abanico de opciones con la que cuentan los argentinos para estas vacaciones.

Uno de los destinos clásicos nacionales es Mar del Plata, que alcanza un total de $5.121.156 para cubrir los gastos de 14 noches para 4 personas — 2 adultos y 2 niños — en avión y con estadía en un Hotel 3 estrellas. Esta cifra alcanzada representa un aumento interanual 2024-2025, relevando los diciembres de cada año, del 4%.

Existen vuelos más económicos low cost sin valija, pero para poder evaluar el aumento interanual, se consideraron vuelos con las mismas características que el año pasado — vuelos directos con valija —.

Dentro del análisis nacional, Bariloche aparece como segunda opción. El precio es de $7.693.084, representando un aumento interanual del 28% con respecto al relevamiento de diciembre de 2024 ($6.027.021). Mientras que el destino que ingresó al tercer puesto este año como uno de los más elegidos por los argentinos es Mendoza, el cual tiene un precio de $3.601.467.

La variación interanual de los costos para vacacionar en destinos nacionales mostró una disparidad llamativa. Viajar a Mar del Plata el verano pasado tenía un valor de $4.926.526 y este año $5.121.156, lo que demuestra un aumento interanual del 4%. San Carlos de Bariloche el año pasado tenía un precio de $6.027.021, y este año $7.693.084, alcanzando un aumento interanual del 28%.

Tarjetas y billeteras virtuales: cómo optimizar los gastos en las vacaciones en la Argentina

“Otro factor clave detrás del mayor atractivo de los destinos locales fue la política de precios: muchos prestadores ajustaron tarifas con aumentos interanuales por debajo de la inflación promedio, buscando sostener competitividad y capturar demanda”, señaló el director de Focus Market.

Cuáles son los destinos internacionales más buscados para veranear

A nivel internacional los elegidos por los argentinos son Brasil (Florianópolis, Río de Janeiro, Buzios, Salvador Bahía, Recife, etc), le siguen Chile, Uruguay, México y República Dominicana.

El monto que debe considerar una familia de cuatro personas para vacacionar durante catorce días en un hotel de 3 estrellas esta temporada de verano en Brasil es de $8.412.283, lo que representa un aumento interanual 2024-2025 del 6%.

En el estudio de Focus Market también se detalló que el mismo paquete para el mismo grupo familiar, pero para viajar a Punta del Este, tiene un valor de $10.978.158 este año, mientras que en el 2024 costaba $8.344.489.

En el tercer lugar de este apartado de opciones internacionales que más buscan los argentinos está Chile, el cual suma un total de $7.362.873. Este destino se ingreso este año al tercer puesto, ya que en el 2024 ese lugar lo ocupaba San Andrés de Colombia.

En resumen, viajar a Brasil (Río de Janeiro) cuesta $8.412.283 con un aumento interanual del 6%, mientras que viajar a Uruguay (Punta del Este) tiene un valor de $10,978.158, y suma un aumento interanual del 32%.

7 de cada 10 argentinos no se van de vacaciones por falta de dinero

“De cara al verano 2026, estamos observando un crecimiento sostenido del interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana. Frente a un contexto de mayor cautela en el gasto, los hogares priorizan experiencias más frecuentes, pero de menor duración, lo que favorece destinos cercanos y propuestas flexibles”, señaló Damián Di Pace.

GZ / lr