Verano copado por los shows femeninos: Dalia Gutmann y Vox Popurrí

Tras un 2025 cargado de hitos, incluyendo funciones agotadas en Cuatro Elementos y la Sala Melany, presentaciones en el Teatro Astros de calle Corrientes y su participación especial en la ceremonia de los Martín Fierro de Radio 2025, transmitida por América para varios países, Vox Popurri comienza el 2026 con una temporada veraniega que promete reafirmar su crecimiento artístico y su conexión con el público.

El trío vocal y actoral vuelve a la sala Melany del centro de Arte Roxy-Radio City (San Luis 1750, Mar del Plata) con su renovado y elogiado espectáculo nominado a los Estrella de Mar 2025 a Mejor Teatro Musical y los Premios Hugo. El show ganó a Mejor Dirección en los Premios Hugo Federal a cargo de Mariano Magnífico. Vox Popurri estrena el domingo 4 de enero a las 21 y tendrá funciones todos los domingos de enero y febrero.

Con este show Vox Popurri invita al público a vivir las noches de domingo inmersos en la creatividad vocal, la teatralidad y el humor se conjugan para crear una experiencia distinta dentro de la cartelera estival marplatense. Judith Morales, Tamara Prato y Camila Suero, con dirección de Mariano Magnifico, composiciones originales de Ignacio Corva (también responsable del guion) y Camila Suero (que además se hizo cargo de los arreglos vocales), e iluminación de Federico Cordeiro, presentarán Fanfarria, al Latido de un Compás. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Experiencia Dalia Gutmann

Un show de stand up en el cual, fiel a su estilo verborrágico y alocado, la comediante cuenta las vivencias de una ex adolescente de los '90 que se convirtió en una señora perimenopáusica, madre de dos, en pareja hace mil aunque ya no se use, que se asume cambiante, dudosa, histérica, impuntual, terca y todas esas cosas le complican la vida pero intenta convertir en comedia. Durante la temporada de verano 2026, el espectáculo se presentará en Mar del Plata, Buenos Aires, Punta del Este, Piriápolis, Colonia, Pinamar y San Bernardo.

El debut veraniego será el 6 de enero a las 21y 23 en el Teatro Roxy - Radio City de Mar del Plata. Allí volverá el 27 del mismo mes. Y seguirá:

8 y 22 de enero , así como 5 y 19 de febrero, siempre a las 20:30, Teatro Astros, CABA

, así como 5 y 19 de febrero, siempre a las 20:30, Teatro Astros, CABA 28 de enero - 21h - Teatro Luz y Fuerza de San Bernardo

- 21h - Teatro Luz y Fuerza de San Bernardo 29 de enero - 21h - Teatro de la Torre de Pinamar

Sobre textos propios y con dirección de Mariela Asensio (quien se hizo cargo del diseño de iluminación y audiovisuales), el unipersonal tienen producción ejecutiva y asistencia de dirección de Eleonora Di Bello; de vestuario de Vessna Bebek, coach coreográfica Leticia Rojas Bilbao; productor asociado Diego Djeredjian y producción general de Chiaku S.R.L.

Hace 20 años que Dalia Gutmann se dedica al humor, y comparte con el público las cosas que le pasan. Ella se ha convertido en una voz clave para reflejar el universo de las mujeres a través de la comedia. Su habilidad para conectar con la audiencia logra que muchas mujeres se sientan identificadas y acompañadas, y que los hombres que asisten al show comprendan un poco más nuestra vida cotidiana (Aunque vale aclarar que a veces puedan irse más confundidos de lo que entraron). Encontrá acá más info sobre las entradas.