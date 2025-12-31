Con las Fiestas de fin de año como motor, la Costa Atlántica registra un marcado crecimiento en la ocupación turística durante los últimos días del año, luego de dos temporadas débiles para el sector. Los principales destinos bonaerenses exhiben elevados niveles de reservas y un intenso movimiento de visitantes, especialmente durante los fines de semana, lo que anticipa un escenario más optimista de cara al verano 2026.

Para una familia tipo, 15 días de vacaciones en Cariló le cuestan casi lo mismo que en Miami

Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Mar de las Pampas se consolidan entre los destinos más elegidos del país, con porcentajes de ocupación que superan ampliamente el promedio nacional.

Según datos del Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), la última semana del año avanza con cifras en ascenso: Mar del Plata ya supera el 75% de reservas, Pinamar y Cariló se ubican por encima del 80%, mientras que Mar de las Pampas alcanza niveles superiores al 90%. En tanto, Villa Gesell aparece como el segundo destino más buscado de la provincia de Buenos Aires, detrás de Mar del Plata.

Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), destacó que “para fin de año notamos un crecimiento fuerte en los destinos de la Costa Atlántica, con una ocupación que se acerca al 90% en promedio”. En ese sentido, subrayó el desempeño de Mar de las Pampas, con un 93% de reservas, seguida por Cariló y Pinamar, en torno al 80%. Respecto de enero, señaló que las reservas avanzan con mayor lentitud, aunque advirtió: “Creemos que vamos a tener sorpresas en relación a las proyecciones previas”.

Laura Teruel, presidenta de la CAT, remarcó que se observa “mucho movimiento en varios destinos a lo largo del país”, tras un 2025 complejo para el turismo local, afectado por el abaratamiento de los viajes al exterior, una tendencia que comenzó a revertirse en los últimos meses. En la misma línea, Andrés Deyá, presidente de Faevyt, sostuvo que “estamos cerrando el año con una semana de mucha ocupación en diferentes destinos” y anticipó una temporada de verano positiva, tanto en destinos tradicionales como emergentes.

Tendencias de viaje y el impacto de los precios

De cara al verano 2026, las escapadas cortas y los viajes de fin de semana se consolidan como una de las principales tendencias del turismo interno. “Frente a un contexto de mayor cautela en el gasto, los hogares priorizan experiencias más frecuentes pero de menor duración, lo que favorece destinos cercanos y propuestas flexibles”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

“Esta tendencia consolida a las escapadas de fin de semana como una de las principales dinámicas del turismo interno para la próxima temporada”, agregó.

También cabe mencionar que “la depreciación del peso argentino frente al dólar, junto con la apreciación de monedas clave para el turismo regional, encareció los viajes al exterior en la segunda mitad del año y redujo la competitividad de esos destinos para el público argentino”. Por este motivo, según Focus Market, vacacionar en Argentina sigue siendo más accesible.

Un relevamiento de la consultora estimó que vacacionar 15 días en Mar del Plata —para un grupo de dos adultos y dos menores, con vuelo y hotel 3 estrellas con desayuno— requiere un presupuesto de $5.121.156, lo que representa un aumento del 4% interanual.

Por otro lado, datos del Instituto de Economía (Ineco) de la UADE indican que una familia tipo que viaje durante la segunda quincena de enero deberá prever un gasto promedio de $3.880.488 para destinos locales. Cariló se posiciona como el destino más caro, con un presupuesto estimado de $10.665.172, seguido por Pinamar ($8.026.847) y Bariloche ($5.541.566). Alternativas como Mar de las Pampas, Puerto Iguazú o Puerto Madryn se ubican en un rango de entre $4.240.000 y $4.850.000.

La canasta de verano: qué subió y qué bajó

En paralelo, Focus Market, junto con Naranja x, realizó un relevamiento de la canasta de verano 2025, compuesta por 33 productos vinculados a la temporada —indumentaria, juegos de playa, reposeras y cosmética— pensados para un grupo familiar de cuatro personas. Mientras que en 2024 se necesitaban $882.228 para adquirirla, este año el costo asciende a $984.319.

Dentro de la canasta, algunos productos mostraron bajas de precio, como las ojotas clásicas para niños (-3%), los toallones (-13%), las reposeras infantiles (-9%), los inflables para agua (-32%), el protector solar FPS 30 de 200 ml (-7%) y el insecticida aerosol (-10%). En contraste, los mayores aumentos se registraron en el traje de baño para mujer (+48%), las gorras infantiles (+43%) y la crema hidratante de 400 ml (+43%).

FN / lr