Los alimentos aumentaron 2,23% en diciembre en CABA y cerraron el 2025 con 30,62% de suba

El precio de la canasta básica de alimentos registró un incremento del 2,23% en diciembre, impulsado principalmente por las subas en carnes y algunos productos frescos, según el relevamiento mensual realizado por Consumidores Libres en supermercados y comercios barriales de la Ciudad de Buenos Aires.

Una familia necesitó $1.257.329,03 para no ser pobre en noviembre del 2025

Con este resultado, el aumento acumulado desde enero alcanza el 30,62%, en un contexto de desaceleración general de precios pero con fuertes diferencias entre rubros.

Carnes: el principal motor del aumento mensual

El rubro carnes volvió a ser el de mayor incidencia en diciembre, con una suba promedio del 5,23%, muy por encima del nivel general. Todos los cortes relevados mostraron aumentos:

Asado: +6,75% mensual

Paleta: +5,37%

Bola de lomo: +4,92%

Carne picada común: +3,10%

En términos interanuales, las carnes acumulan un alza del 63,49%, con el asado encabezando el ranking anual (+74,17%). Este comportamiento explica gran parte del incremento de la canasta total, dado el peso del rubro en el gasto alimentario de los hogares.

Almacén: subas moderadas, con el pan como excepción

Los productos de almacén registraron un aumento promedio del 1,35% en diciembre, con un comportamiento mayormente estable, aunque con algunos incrementos puntuales:

Pan fresco: +4,35%

Huevos: +3,17%

Leche fortificada: +1,32%

Azúcar: +0,95%

Fideos guiseros: +0,66%

En contraste, productos como aceite, arroz y harina no mostraron variaciones en el mes. En el acumulado del año, el rubro almacén registra una suba del 17,30%, muy por debajo de carnes.

Frutas y verduras: bajas que amortiguaron la inflación del mes

El segmento de frutas y verduras mostró una caída del 5,15% en diciembre, funcionando como un factor de contención del aumento general de la canasta. Las principales bajas se dieron en:

Tomate perita: −23,68%

Berenjena: −21,05%

La misma canasta, precios distintos: en Córdoba la CBA puede costar $65 mil más según dónde se compre

También se mantuvieron sin cambios productos como papa, zanahoria y acelga. Sin embargo, algunas frutas mostraron subas relevantes:

Manzana: +11,63%

Naranja: +6,67%

Aun así, el rubro acumula una baja del 9,80% en 2025, con precios muy por debajo de los picos registrados a comienzos del año.

Los 5 alimentos que más subieron en diciembre

Según el relevamiento de Consumidores Libres, estos fueron los productos de la canasta básica que registraron los mayores aumentos durante diciembre en supermercados y comercios barriales de la Ciudad de Buenos Aires:

Manzana (kg): +11,63% Asado (kg): +6,75% Cebolla (kg): +6,67% Naranja (kg): +6,67% Paleta (kg): +5,37%

Las subas estuvieron encabezadas por frutas y carnes, dos rubros con fuerte incidencia en el consumo cotidiano, y explican buena parte del aumento del 2,23% que registró la canasta básica de alimentos en el último mes del año.

El balance general

El valor total de la canasta pasó de $119.030 a $121.680 en diciembre, confirmando que, aunque el ritmo de aumento mensual se moderó, las carnes siguen siendo el factor clave de presión sobre el costo de los alimentos, mientras que frutas y verduras aportan alivio de corto plazo pero con alta volatilidad.

