Aumentos en transporte desde el 1 de enero: suben colectivos, subtes, peajes y la VTV en el AMBA

El comienzo del año llega con un nuevo ajuste en las tarifas del transporte público y los costos del uso del automóviles en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Desde el 1° de enero, aumentan los boletos de colectivos y subtes, los peajes de las autopistas porteñas y, a partir de mediados de mes, también el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.

El incremento en el transporte responde al esquema de actualización mensual que combina un 2% fijo más el índice de inflación, que en el mes de enero representa una suba cercana al 4,5%. Además, con este ajuste vuelve a ampliarse la brecha entre las tarifas de las líneas de jurisdicción nacional y aquellas que dependen de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Colectivos: tres tarifas distintas en el AMBA

En las 30 líneas de colectivos bajo jurisdicción del Gobierno porteño, el boleto mínimo subirá de $593,52 a $620,07 para recorridos de hasta 3 kilómetros. En el Gran Buenos Aires, en tanto, el mismo tramo aumentará de $658,44 a $685,11.

Los nuevos valores en la Ciudad serán:

- 0 a 3 km: $620,07

- 3 a 6 km: $689

- 6 a 12 km: $742,08

- 12 a 27 km: $795,20

En la Provincia de Buenos Aires, las tarifas costarán:

- 0 a 3 km: $685,11

- 3 a 6 km: $763,28

- 6 a 12 km: $822

- 12 a 27 km: $880,86

Como ya ocurrió en diciembre, convivirán tres tarifas distintas en el AMBA: las líneas de jurisdicción nacional mantienen un boleto mínimo de $494,83, tras el aumento aplicado a mediados de noviembre.

Desde el Ejecutivo porteño sostienen que los incrementos apuntan a recomponer el atraso tarifario y recuerdan que el boleto cubre cerca del 70% de los subsidios. Además, sostienen que, desde 2024, se lleva a cabo una modernización en las más de 1.600 unidades bajo jurisdicción porteña, que incluye la incorporación de validadores multipago y la colocación de cámaras de seguridad.

Además, en la Ciudad afirman que está en marcha el recambio de la flota y la migración a unidades a gas o eléctricas. Estas modificaciones van en línea con una resolución del Boletín Oficial que estipula que, desde enero de 2027, será obligatorio para las empresas incorporar unidades impulsadas con energías limpias.

Según las proyecciones oficiales, el plan prevé que hacia 2026 al menos el 15% de los de colectivos de la Ciudad sean eléctricos o a gas, y que esa proporción se eleve al 30% en 2027.

Subte: el pasaje supera los $1.250

También desde enero sube el subte y el viaje pasará a costar $1.260, mientras que el boleto del Premetro se ubicará en $441. Para amortiguar el impacto, se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes, que comienzan a aplicarse a partir del viaje número 21, siempre que se utilice el mismo medio de pago.

Los descuentos funcionan de la siguiente manera:

- Viajes 21 a 30: $1.008

- Viajes 31 a 40: $882

- Desde el viaje 41: $756

Según datos de Emova, los pagos con tarjetas de crédito, débito y dispositivos sin contacto ya representan cerca del 30% de las transacciones, aunque la disponibilidad limitada de molinetes multipago genera filas en varias estaciones. La mayoría de los promociones de estos métodos de pago vencieron este 31 de diciembre, aunque es probable que algunos bancos y billeteras virtuales las renueven.

Peajes: subas en hora pico y no pico

Los peajes de las autopistas porteñas también aumentan desde este jueves 1 de enero. En hora pico, los autos particulares pagarán:

- Perito Moreno y 25 de Mayo: $5.133,74

- Autopista Illia: $2.134,29

En horario no pico, los valores serán de $3.622,54 y $1.147,22, respectivamente.

Desde la Ciudad explican que los aumentos están vinculados a un plan de obras viales, como las del Paso Bajo Nivel de la calle García Lorca, en Caballito, que está en la etapa inicial, y la ampliación de la autopista Dellepiane, que incorporará áreas parquizadas y un carril central.

VTV: fuerte ajuste desde el 16 de enero

A los aumentos del transporte se suma otro golpe al bolsillo. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires subirá 21,8% a partir del 16 de enero. Con este ajuste, la tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos pasará a $97.057,65.

Los valores con IVA incluido serán:

- Motos: $38.801,03

- Vehículos hasta 2.500 kg: $97.057,65

- Vehículos de más de 2.500 kg: $174.604,64

