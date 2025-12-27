Sin signos de recomposición, cómo impactaron las subas de precios en las compras navideñas

El consumo en las fiestas navideñas de este año acusa el impacto de una economía doméstica afectada por la coyuntura. Según la consultora Focus Market, la canasta navideña aumentó un 27% respecto a 2024, mientras que tres productos típicos de la cena aumentaron muy por encima de ese promedio. Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó que los precios al consumidor aumentaron 31,4% interanual en noviembre y acumularon un alza de 27,9% en 11 meses de 2025, por lo que la suba media detectada por Focus Market está alineada con ese último guarismo, pero el de esos tres productos típicos se ubica por encima de la inflación general.

El panorama se complica al hacer foco en tres menús (económico, intermedio y premium) que incluyen plato principal, postre, mesa dulce y brindis. Sólo el económico (13%) subió por debajo de la inflación interanual y la de los últimos 11 meses del año, mientras que el intermedio (39%) y el premium (44%) aumentaron muy por encima de ambos guarismos. Esto perfila que el bolsillo de los argentinos enfrenta gastos que superan con creces a la evolución de los ingresos en el mismo período de referencia.

En la misma línea, la última encuesta nacional de Giacobbe Consultores arrojó que casi 59% de los argentinos consideraba no comprar regalos, mientras que el 17,3% pensaba que iba a comprar menos que el año pasado. Por otro lado, solo un 14% esperaba poder comprar igual que en 2024, y apenas un 9% planificaba comprar más. Así, el ajuste acumulado alcanza al 76,1% del total.

La situación durante el año

Esto es consistente con un consumo que en estos meses siguió ajustándose, a contramano de la mejora de las expectativas a futuro: según la medición de humor social de Moiguer, entre el tercer y el último trimestre del año la proporción de consumidores que redujo sus gastos cotidianos pasó de 35% a 37% . Así, aunque las esperanzas se recuperan 9 puntos porcentuales como parte del clima emotivo de fin de año, la conducta de compra mantiene un sendero de contracción. Si hacemos una transición de compradores-consumidores a ciudadanos-electores, se observa que el 42% de optimistas que espera una mejora económica en los próximos 12 meses se ubica en el mismo orden de magnitud del casi 41% que votó al oficialismo en la elección de medio término hace 60 días.

Cuánto impacta la inflación en el electorado según las últimas encuestas nacionales

Peor todavía, el mismo informe reportó que tras las elecciones el 62% de los consumidores tuvo que reducir gastos cotidianos, la mitad declara quedarse sin dinero antes de fin de mes y casi el 60% está endeudado, 7 puntos porcentuales más que en el primer trimestre del año. Esto grafica claramente que persiste el proceso de deterioro de los ingresos y que no hay visos de recomposición.

En ese marco, según Moiguer apenas 7% pudo expandir su consumo en los últimos meses y para el 29% se mantuvo estable frente a 3% que experimenta un consumo ajustado en tres intensidades diferentes: 23% lo recortó, casi la misma proporción venía ajustado y profundizó la contracción, mientras que 18% lo mantiene en el nivel que había ajustado ya en 2024. Con estos valores estudiados por las principales consultoras, poco más de la mitad se aferra a la esperanza de recobrar capacidad de compra a futuro.



Una radiografía del consumo

Las últimas mediciones muestran que los precios de la canasta y el menú navideño subieron fuerte en estos meses. Frente a bolsillos ajustados, se restringe la capacidad de consumo y de compra de regalos. Esto marca una continuidad con un proceso de recorte que se agudizó en los últimos meses del año y, aunque hay cierta renovación de expectativas a futuro, expresa un pensamiento desiderativo que se contrapone con la realidad de la economía doméstica de los argentinos.



*analista de opinión pública y mercado

@berranorman