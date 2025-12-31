Durante la madrugada de este miércoles, gran parte de los barrios porteños y del conurbano bonaerense sufrieron un corte de luz como consecuencia de una falla en una subestación de Edesur. La interrupción del servicio se produjo horas antes de la celebración de Año Nuevo y en medio de una fuerte ola de calor.

"Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas", explicó la empresa distribuidora Edesur por el corte que afectó a casi un millón de usuarios.

La empresa de distribución de energía reconoció la magnitud del problema alrededor de las 2 de la mañana de este miércoles y, tras mencionar que fue producto de una falla en la Subestación Bosques, indicó que sus equipos de cuadrillas técnicas se encontraban trabajando en la zona para lograr el restablecimiento del servicio .

Según los registros del ENRE, alrededor de las 1:30hs había casi un millón de usuarios afectados. Si bien el inconveniente se fue resolviendo con el paso de las horas, el corte aún persiste, en menor magnitud, durante la mañana de este miércoles, cuando poco después de las 8 había 19 mil usuarios afectados de Edesur y unos 500 de Edenor.

Recoleta, Monserrat, Villa del Parque y Villa Crespo fueron algunos de los barrios porteños afectados por la interrupción del suministro, junto a varios distritos del sur del Gran Buenos Aires. Los primeros reportes y reclamos comenzaron a llegar desde estas zonas durante la noche del martes, alrededor de las 22hs.

Al comienzo del corte, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) reportó un total de 25 mil usuarios afectados, cifra que poco después se elevó a más de 30 mil, sumando los 29.713 de clientes de Edesur junto a otros 1.454 de Edenor.

En medio de una noche sofocante por el calor, Villa Crespo fue el barrio más golpeado por el corte, mientras que en Recoleta había 5.969 usuarios sin suministro, 3.447 en Villa del Parque y más de 2.700 en Monserrat. En todos los casos la interrupción del servicio fue en las redes de media tensión.

En el sur del conurbano bonaerense, por su parte, se registraron interrupciones en Avellaneda, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Esteban Echeverría, con más de 11 mil usuarios afectados. En paralelo, Edenor reportó otros 1.095 usuarios sin suministro.

Algunas horas después del inicio del corte, cerca de la 1 de la madrugada, había 22.580 usuarios afectados que continuaban sin luz, 20.264 de Edesur y 2.316 de Edenor. Durante la madrugada, la página web del ENRE dejó de funcionar, por lo que no se conocieron nuevos datos oficiales sobre el estado del suministro hasta cerca de las 3:30hs.

Una vez que el sitio web del organismo volvió a funcionar, la cifra que expuso sobre la evolución del apagón fue alarmante, indicando que más 952 mil usuarios permanecían afectados por la falla, exponiendo que gran parte del AMBA se encontraba a oscuras.

Pocos minutos antes de las 4 de la madrugada, Edesur volvió a actualizar el estado del corte en redes e informó que más del 50% de los afectados ya había recuperado el suministro. El porcentaje se elevó a 96% a las 4:26. "Edesur agradece al personal que trabajó toda la madrugada para restituir el suministro en tiempo récord y pide disculpas a los clientes por las molestias ocasionadas", cerró el último mensaje de la empresa.

A las 8:49 de este miércoles, según indica el sitio oficial del ENRE quedan 5912 usuarios que aún están afectados por cortes en el servicio de media tensión.

El apagón, que incluso dejó a oscuras algunos tramos de la avenida 9 de Julio, tuvo lugar en medio de una sofocante ola de calor con temperaturas extremas, viniendo de un martes donde la máxima alcanzó los 36,9 grados y que cerca de la medianoche aún seguía arriba de los 30°C.

El sistema eléctrico también se mantiene alerta ante el pronóstico para este miércoles, el cual no es muy alentador dado que se espera una jornada aún más calurosa para el último día del año, con una mínima de 27 grados y una máxima de hasta 39.

