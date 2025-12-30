El Gobierno anunció por medio del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), levantar el tope a los aumentos de las tarifas de AySA y restablecer desde el 1° de enero de 2026 el esquema de actualización mensual, con un límite transitorio del 4% por mes entre enero y abril.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial en la Resolución 53/2025, firmada por el Directorio del ERAS, compuesto por Eduardo Alberto Blanco, Walter Mendez y Marisa Ines Dasquez.

El organismo regulador consideró que mantener el límite excepcional del 1% mensual, vigente durante 2025, podía afectar la prestación del servicio. En ese sentido, el texto de la resolución advierte que “actualmente no puede sostenerse que la limitación excepcional no genere deficiencias para la prestación del servicio”, según se expresa de manera textual en el documento oficial.

Fin del tope a los aumentos

El ERAS dispuso dar por finalizada la excepcionalidad establecida por resoluciones anteriores de la Secretaría de Obras Públicas, que habían restringido los ajustes tarifarios. A partir de enero de 2026 volverá a aplicarse el mecanismo aprobado en 2024, luego de una audiencia pública realizada en marzo de ese año.

No obstante, para evitar un impacto brusco en los usuarios, el ente regulador definió un esquema gradual. Entre enero y abril de 2026, el aumento mensual de las tarifas no podrá superar el 4%, aun cuando la fórmula de actualización indique un porcentaje mayor.

Descuentos y protección a los usuarios

La resolución también prevé beneficios para determinados sectores. Los usuarios residenciales y de baldíos ubicados en zonas con coeficientes zonales más bajos recibirán un descuento del 15%, que seguirá aplicándose desde enero de 2026.

En el caso de los beneficiarios de la Tarifa Social, el ERAS ordenó que se apliquen descuentos adicionales para neutralizar el impacto de los aumentos. La medida alcanza tanto a quienes ya están incluidos en el programa como a los que se incorporen en adelante, hasta que el beneficio sea renovado o dado de baja.

La situación de AySA y lo que viene

Durante el análisis del expediente, AySA informó que el atraso tarifario acumulado durante 2025 generó una pérdida estimada de más de 95.000 millones de pesos, lo que obligó a postergar gastos e inversiones. Según señaló la empresa en una nota citada en la resolución, esta situación afectó el equilibrio financiero de la concesión.

El ERAS aclaró que no habrá refacturación por los consumos de 2025 ni compensaciones retroactivas para la empresa. Además, instruyó a AySA a presentar un informe económico-financiero durante el primer trimestre de 2026, que servirá para evaluar la continuidad del proceso de actualización tarifaria.

Finalmente, el ente regulador dispuso que los descuentos deberán figurar de forma clara en las facturas bajo el nombre “Descuento Resolución ERAS N° 53/25”, y ordenó la notificación a los organismos de control y su publicación oficial.

