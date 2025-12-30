Por pedido de Daniel Scioli, el Banco Central cambió la forma de informar los gastos en el exterior

El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, celebró un cambio en la forma de medir los gastos en el exterior por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que resultará en una cifra menor sobre los gastos en dólares de argentinos en el exterior.

“Agradezco al BCRA, a su presidente Santiago Bausili, y a su equipo por el último informe emitido el pasado viernes en horas de la tarde, en el cual se desglosa el ‘Consumo de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales)’ para el período julio-noviembre del presente año”, posteó Scioli en su cuenta de la red social X.

Según el secretario de Turismo, los gastos en exterior pasarían de ser US$ 13.350 millones con la vieja metodología, a US$ 10.241 millones con la nueva (23% menos). Además el saldo negativo se reduciría de US$ -9.983 millones a US$ -6.935 millones, respectivamente.

Déficit en la balanza turística: “El turismo sigue recibiendo gente, pero son más los que se van”

Hasta el momento, el Banco Central no discriminaba los consumos turísticos de otros en el exterior, como suscripciones a plataformas digitales de entretenimiento o servicios de streaming como Netflix, HBO o Spotify, o compras ‘puerta a puerta’ en sitios de Amazon, Shein o Temu.

Según Scioli, esta falta de diferenciación alteraba de forma sustancial la lectura sobre las cifras de los dólares que efectivamente salen del país por los consumos con tarjeta en destinos extranjeros.

La Secretaría de Turismo deja de financiar al INDEC

En su último informe de Estadísticas de turismo internacional, el INDEC informó que a partir de enero de 2026 cambiará la forma de presentación de la información en la difusión “que afectarán la presentación de la información y su periodicidad”.

El organismo estadístico señaló que la modificación se debe a que la actual Secretaría de Turismo y Medio Ambiente no renovará el convenio de financiamiento “luego de dos décadas ininterrumpidas de trabajo conjunto con el ex Ministerio de Turismo de la Nación”.

“El Instituto hará todos los esfuerzos a su alcance para mantener la mayor cantidad de indicadores del sector disponibles para las personas usuarias, de acuerdo con las definiciones internacionales y la metodología de cálculo vigente”, agregaron desde el INDEC.

Al respecto, el director de Fundar, Daniel Schteingart, señaló: "El gobierno decidió cortar financiamiento al INDEC para relevar estadísticas de turismo, porque no le gustan los datos, que dan mal. Pero que el turismo viene mal en la era Milei se refleja en indicadores de otras fuentes también, como las de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Allí se ve que en los últimos dos años cerraron 460 empresas hoteleras y se destruyeron 5.469 empleos formales en el sector".

"Más que cortar las estadísticas de turismo, sería mejor pensar cómo promocionar a un sector que tiene un potencial gigante en Argentina, que genera mucho empleo joven y que es recontra federal".

LM CP