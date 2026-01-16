Gobierno continúa en su búsqueda de privatizar Aerolíneas Argentinas: “Por ahora se está en una situación muy verde”

El economista, Federico Vaccarezza, en comunicación con Canal E, se refirió al debate sobre una posible privatización de Aerolíneas Argentinas, el cual volvió a instalarse en la agenda política y económica tras trascendidos sobre contactos preliminares entre el Gobierno y grupos privados.

Federico Vaccarezza explicó que, por ahora, el proceso se encuentra en una etapa incipiente: “Por el momento hubieron unas primeras aproximaciones, eso es lo que se ha difundido, básicamente”. Además, aclaró que, “se ha dejado trascender este diálogo entre el Gobierno y algunos grupos, digamos, privados, como para ver qué nivel de interés habría por la empresa”.

Las trabas para no privatizar

Uno de los puntos centrales es el marco legal vigente. En este sentido, recordó que Aerolíneas Argentina atravesó múltiples cambios de estatus y que hoy existen fuertes resguardos institucionales: “La empresa pasó por una serie de procesos legales después de la estatización, una modificación, justamente, en la regulación para poder impedir la venta de la empresa en el futuro”. Esto que implica que “eso debería pasar por el Congreso Nacional y cumplir con el requerimiento de las dos terceras partes del Congreso”.

En ese sentido, Vaccarezza se refirió sobre el estado actual del debate: “Por lo menos por ahora se está en una situación muy verde, podría decirse, del negocio”. Asimismo, subrayó que, “por el momento solamente hubo un trascendido”.

El contexto global estaría ideal para potenciar el sector aerocomercial

Desde el punto de vista del mercado internacional, destacó que el contexto global es favorable para el sector aerocomercial. Según explicó, “el mercado aerocomercial a nivel mundial está pasando un momento muy bueno, realmente muy bueno, de muchísima expansión”, y precisó que, “el 2026 espera realmente un mercado muy, muy bueno con 5.200 millones de pasajeros”.

En ese marco, el entrevistado sostuvo que, “incorporar en este momento una aerolínea de tamaño mediano, podría decirse Aerolíneas Argentinas, de una escala medianamente atractiva como para poder integrarse, realmente es una posibilidad factible hoy en el mercado mundial aerocomercial”.

Sin embargo, advirtió que la discusión excede lo ideológico y se cruza de lleno con la política federal. Al analizar el rol del Congreso, remarcó: “Hay que ver también los gobernadores, porque pensemos en las conexiones que brindan Aerolíneas Argentinas a las provincias del interior”.