Rompió el silencio el empresario que chocó a un menor en Pinamar: pidió oraciones y respeto

Manuel Molinari, el empresario oriundo de Junín que conducía la camioneta involucrada en el accidente con un menor en Pinamar, rompió el silencio este miércoles a través de sus redes sociales. Mientras la justicia avanzó con su imputación por lesiones culposas, el conductor publicó un breve comunicado en Instagram donde pidió "prudencia y respeto" por el momento que atraviesa la familia del nene. Molinari agradeció el apoyo de su entorno y confió en que el proceso judicial aclare la mecánica del siniestro ocurrido.

El mensaje del empresario llegó en el momento más crítico para la salud de Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido tras el impacto entre la Volkswagen Amarok y el vehículo UTV. "Lo más importante es la salud del niño. Pido sobre todo oraciones por él y su familia", escribió Molinari. El imputado evitó dar detalles técnicos sobre el accidente, pero remarcó que “la verdad y la justicia permitirán esclarecer las responsabilidades del hecho” que conmovió a la Costa Atlántica.

Bastián Jerez continúa bajo observación

Por su parte, el equipo médico concretó ayer el traslado de Bastián desde Pinamar hacia el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. El nene enfrentó una tercera intervención quirúrgica programada para retirar un packing hepático y realizar el cierre abdominal. Los especialistas decidieron avanzar con este procedimiento ante una leve mejoría clínica, ya que el paciente dejó de requerir medicación externa para sostener su presión arterial durante las últimas horas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La investigación judicial, a cargo de la fiscalía local, ordenó el secuestro de ambos vehículos para realizar los análisis mecánicos. Los investigadores buscaron determinar la velocidad de los mismos y el punto exacto del contacto en la zona de La Frontera, un espacio donde habitualmente circulan vehículos grandes y recreativos. Hasta el momento, la causa recolectó testimonios de testigos y analizó las huellas dejadas en la arena para reconstruir la secuencia del siniestro.

Macarena, la madre de Bastián, cruzó públicamente la postura del empresario y lo señaló como el único responsable de la tragedia. La mujer desmintió versiones que circularon sobre el accidente y subrayó el profundo impacto emocional que golpeó a su familia desde el día del choque. Mientras el menor permanece bajo monitoreo permanente en terapia intensiva, la querella de la familia Jerez evaluó nuevas medidas legales para que el conductor de la camioneta rinda cuentas ante la ley.

Accidente en Parque Chacabuco deja 15 heridos, entre ellos un menor de edad

El operativo de traslado y los detalles de la cirugía

El traslado de Bastián hacia Mar del Plata sufrió demoras iniciales debido a las fuertes lluvias registradas. Una vez que el clima dio un respiro, una unidad sanitaria de alta complejidad derivó al nene bajo estrictas medidas de seguridad médica. Su abuela, Bettiana, relató que la noche previa al viaje fue estable, lo que permitió realizar las tomografías necesarias antes de la derivación definitiva al hospital regional.

La cirugía que enfrentó el niño en Mar del Plata se centró en estabilizar las lesiones internas producidas por el fuerte impacto. Los médicos trabajaron en la zona del hígado para retirar las compresas que colocaron de urgencia tras el accidente para frenar hemorragias masivas. Esta maniobra, conocida técnicamente como retiro de packing hepático, marcó un paso fundamental en el tratamiento de Bastián, aunque su estado general todavía es delicado.

La familia de Bastián destacó una mejora en el pequeño

El Hospital Materno Infantil informó que no emitirá partes médicos oficiales hasta que se complete la evaluación posoperatoria de la jornada. El equipo de terapia intensiva mantuvo al niño bajo vigilancia extrema, enfocándose en la función hepática y la respuesta del organismo al cierre abdominal. A pesar de la gravedad, la familia destacó como una señal positiva que el pequeño lograra mantener la presión arterial por sus propios medios antes de ingresar al quirófano.

El accidente reavivó el debate sobre la seguridad en las zonas de libre circulación de vehículos en Pinamar. La comunidad local y los turistas que veranean en la zona acompañaron el pedido de oraciones de la familia Jerez, mientras los peritos judiciales terminaron de relevar el área del choque. El resultado de las pericias mecánicas sobre la Amarok y el UTV será clave para definir el futuro procesal de Molinari en las próximas semanas.

TC/DCQ