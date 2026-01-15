El Gobierno anunció la quita de aranceles en la importación de teléfonos celulares desde este jueves 15 de enero, por lo que se espera una baja en el costo final de estos dispositivos.

Esta medida entra en vigencia a partir del Decreto 333/2025, publicado en mayo del año pasado bajo las firmas del presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Cuánto bajarán de precio los celulares importados con la próxima eliminación de aranceles

Con esa normativa, publicada en el Boletín Oficial, se estableció una primera reducción del gravamen que pasaba de 16% al 8%, para luego, “cuando los referidos bienes sean fabricados por empresas beneficiarias del régimen de la Ley N° 19.640 y sus normas complementarias, siempre que acrediten origen en el Área Aduanera Especial creada por esta última ley, la mencionada tasa será de CERO POR CIENTO (0 %)”, según se indicó en el Decreto.

Además, redujo en ese momento los impuestos internos a televisores y consolas de videojuegos importadas, que bajaron del 19% al 9,5%, con el objetivo de equiparar condiciones entre productos nacionales y del exterior y dinamizar el mercado tecnológico.

En busca de una mayor competitividad

En la publicación realizada por el Gobierno en el Boletín Oficial se destacó que “lo expuesto mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó su cuenta en la red social X para opinar que esto es “un nuevo paso en la eliminación de impuestos que permitirá mayor oferta y precios más competitivos”.

“Seguimos cumpliendo con el compromiso de bajar impuestos y facilitar el acceso a la tecnología para todos los argentinos”, agregó el funcionario para redondear su publicación.

Por su parte, el actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, utilizó su cuenta en la misma red para mencionar que esta medida traerá “menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos”, para finalizar con su ya característico, “Fin”.

En esa misma línea, desde la cuenta del Ministerio de Economía destacaron que “Ahora, con el ingreso al país de teléfonos inteligentes sin impuestos, se amplía la oferta y se promueven precios más competitivos”.

Repercusiones de la medida

La tributarista y presidenta de CPCECABA, Elisabet Piacentini, comentó que "la eliminación gradual de los aranceles e impuestos a la importación de celulares y otro tipo de tecnologías es una reducción muy importante para todo este tipo de productos tecnológicos".

"Por supuesto que aquellos productos que se ensamblan en el país, en la medida de que se ensamblen en Tierra del Fuego, también tienen una gran oportunidad de competir. El hecho de que bajen significativamente los precios al consumidor significa que se aumenta el negocio para el mayorista, el minorista y también los productos como fundas, cargadores, protectores y demás", destacó la tributarista.

Desde enero de 2026 las importaciones de celulares se podrían duplicar y los precios bajar hasta 40%

Además, Piacentini agregó que "es mucho mejor que estos productos se compren en Argentina y no que se compren en el exterior, por lo tanto, dentro del mundo pyme y el mundo emprendedor se celebra esta noticia".

Por otro lado, el director comercial de Jidoka, Gabriel Salomón, aseguró que “esta estructura gradual permite a los actores del mercado adaptarse a las nuevas condiciones”. Además, comentó que “se estima que para 2026, la importación de celulares podría duplicarse en comparación con las cifras de 2025, impulsada por la eliminación total de estas barreras arancelarias”.

Por último, “antes de la medida, un celular de alta gama podía costar en Argentina más del doble que en Estados Unidos o Brasil. Esta nueva política arancelaria busca no solo hacer más accesible la tecnología para el trabajo y la educación, sino también reducir el contrabando y fomentar un mercado más competitivo y transparente”, concluyó Salomón.

GZ /lr