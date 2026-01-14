El Gobierno nacional, a través del decreto 333/2025, avanzará desde el 15 de enero de 2026 en la eliminación total de los aranceles de importación para teléfonos celulares, una medida que promete reducir el precio de esta tecnología y volverla màs accesible en el mercado interno.

El decreto, publicado en mayo del año pasado, inició un proceso de reducción gradual de los aranceles de importación para celulares que culminará con su eliminación total el próximo jueves 15 de enero. En ese momento, los impuestos a la importación se redujeron del 16% al 8%. Ahora, con el cumplimiento del cronograma oficial, la protección arancelaria desaparece por completo, posicionando a la Argentina en un escenario de mayor competencia frente a los mercados regionales, donde históricamente los valores de la tecnología de alta gama resultaban considerablemente más económicos.

La decisión de mayo no solo alcanzó a los celulares. En ese mismo paquete, el Ejecutivo eliminó los impuestos internos para celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego, que pasaron del 9% al 0%.

Además, redujo los impuestos internos a televisores y consolas de videojuegos importadas, que bajaron del 19% al 9,5%, con el objetivo de equiparar condiciones entre productos nacionales y del exterior y dinamizar el mercado tecnológico.

“Lo expuesto mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”, señala el decreto

Cuanto costarán los celulares de alta gama importados a partir del 15 de enero

El Gobierno insistió en que el objetivo central es estimular la competencia y lograr una baja promedio del 30% en los precios finales, aunque aclaró que el traslado al consumidor dependerá de la dinámica del mercado, los costos logísticos y la estrategia comercial de las empresas.

Al momento de escribir esta nota, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB se vende en $2.999.990 en el reserller autorizado más importante de la marca de la manzana en nuestro país, aunque desde esta misma empresa informaron que la reducción del 8% en los aranceles de importación ya fue contemplada en la política de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17 y para toda la línea de IPhones disponibles, anticipándose a la entrada en vigencia plena de la normativa.

“Definimos trasladar este beneficio al precio final desde el momento del lanzamiento. Por este motivo, no resulta necesario aplicar nuevas reducciones en esta instancia, dado que el ajuste ya fue realizado al presentar el iPhone 17 y se aplicó en ese momento a toda la linea de IPhones ”, señalaron desde el reseller.

Así, en dólares, si se toma el valor oficial de $1.480 pesos, el teléfono tiene un valor aproximado de US$ 2.027. En Estados Unidos, este mismo celular se vende a US$ 1.199, es decir un 41% menos.

Con esto queda preguntarse, ¿bajarán de precio realmente los celulares a partir de mañana? La realidad es que es muy difícil predecir el precio de estos dispositivos a partir del 15 de enero, teniendo en cuenta que no se sabe si toda la baja o eliminación de impuestos se verá trasladada a los precios, o si directamente se producirán bajas. Aún así, varios analistas han hecho estimaciones respecto a cuanto podrían bajar.

Gabriel Salomón, director comercial de Jidoka, empresa de logística y comercio exterior, aseguró que "se prevé que la reducción a cero de los aranceles, sumada a la baja de otros impuestos internos, genere una disminución significativa en el precio de venta al público de los celulares. Las estimaciones del sector privado sugieren una posible caída de precios de entre un 30% y un 40% a largo plazo en distintos modelos".

Por su parte, Elisabet Piacentini, Presidenta de la comisión Pyme del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenas Aires (CPCECABA), aseguró que "estos productos podrían ver reducido su precio en hasta un 20% en pesos y además generan otro tipo de negocios de productos aledaños, que se venderán mas baratos".

Repercusiones de la medida

A pesar del entusiasmo de los consumidores por la posible baja de precios, la medida generó una fuerte señal de alerta en el ámbito laboral y gremial. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), específicamente en la seccional Río Grande, manifestaron una "profunda preocupación" por el futuro de los puestos de trabajo en el sur del país. Argumentan que la apertura total de las importaciones con arancel cero coloca a la industria nacional en una situación de extrema vulnerabilidad.

“Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de lo que es la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación”, sostuvo el secretario adjunto Marcos Linares.

Desde el sindicato advirtieron entonces que la medida “afecta gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia”.

Los referentes sindicales sostienen que esta política "atenta contra la producción nacional" y temen que la llegada masiva de productos importados termine por desplazar la manufactura local. Mientras el Gobierno confía en que la libre competencia mejorará el mercado, los trabajadores del sector piden medidas complementarias que garanticen la estabilidad laboral en un contexto de incertidumbre para las fábricas fueguinas.

