El Gobierno nacional, a través del decreto Decreto 333/2025, avanzará desde el 15 de enero de 2026 en la eliminación total de los aranceles de importación para teléfonos celulares, una medida que promete duplicar el ingreso de equipos al país y reducir sus precios significativamente.

El decreto, publicado en mayo de este año, inició un proceso de reducción gradual de los aranceles de importación para celulares que culminará con su eliminación total a comienzos del 2026. En mayo, el Derecho de Importación Extrazona (DIE) pasó del 16% al 8%.

El próximo paso, programado para enero de 2026, llevará el arancel a 0%, completando así la desgravación total. En ese mismo mes también se redujeron los impuestos internos para celulares, monitores, televisores y aires acondicionados importados del 19% al 9,5%. Para las consolas de videojuegos este gravamen pasó del 35% al 20%, mientras que para los productos fabricados en Tierra del Fuego, este impuesto se eliminó pasando del 9,5% al 0%.

Cuanto costarán los celulares de alta gama importados a partir de enero 2026

Con esta rebaja impositiva se espera que el precio de los celulares de alta gama se reduzca significativamente. Al momento de escribir esta nota, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB se vende en $2.999.999 en un reserller autorizado de la marca de la manzana en nuestro país.

En dólares, si se toma el valor oficial de $1.480 pesos, el teléfono tiene un valor aproximado de US$ 2.027. En Estados Unidos, este mismo celular se vende a US$ 1.199, es decir un 41% menos.

Por el lado de Samsung, el Galaxy S25 Ultra, modelo tope de gama de la marca, se vende a $2.899.999 en nuestro país. En dólares ese valor se traduce a US$ 1.959. En Estados Unidos este celular se vende por US$ 1.299, un 34% más barato.

Dicho todo esto ahora toca responder a la pregunta: ¿Cuánto costarán los celulares de alta gama importados a partir de enero 2026? La realidad es que es muy difícil poder predecir el precio de estos dispositivos a partir del 15 de enero, teniendo en cuenta que no se sabe si toda la baja o eliminación de impuestos se verá trasladada a los precios. Aún así, varios analistas han hecho estimaciones respecto a cuanto podrían bajar.

Gabriel Salomón, director comercial de Jidoka, empresa de logística y comercio exterior, aseguró que "se prevé que la reducción a cero de los aranceles, sumada a la baja de otros impuestos internos, genere una disminución significativa en el precio de venta al público de los celulares a partir del próximo año. Las estimaciones del sector privado sugieren una posible caída de precios de entre un 30% y un 40% a largo plazo".

Por su parte, Elisabet Piacentini, Presidenta de la comisión Pyme del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenas Aires (CPCECABA), aseguró que "estos productos podrían ver reducido su precio en hasta un 20% en pesos y además generan otro tipo de negocios de productos aledaños, que se venderán mas baratos".

Desde el Gobierno aseguraron que la medida producirá una baja general de los precios y un aumento de la oferta de más y mejores modelos a través de una mayor competencia. Estiman que los precios de los productos electrónicos importados bajará alrededor de un 30%. "Esta reducción equiparará su valor en Argentina con los países vecinos y bajará también los precios de los productos provenientes de Tierra del Fuego", argumentaron desde el Ejecutivo.

El Gobierno redujo a 20% los aranceles de importación para juguetes

Repercusiones de la medida

Elisabet Piacentini comentó que "la eliminación gradual de los aranceles e impuestos a la importación de celulares y otro tipo de tecnologías es una reducción muy importante para todo este tipo de productos tecnológicos".

"Por supuesto que aquellos productos que se ensamblan en el país, en la medida de que se ensamblen en Tierra del Fuego, también tienen una gran oportunidad de competir. El hecho de que bajen significativamente los precios al consumidor significa que se aumenta el negocio para el mayorista, el minorista y también los productos como fundas, cargadores, protectores y demás".

"Es mucho mejor que estos productos se compren en Argentina y no que se compren en el exterior, por lo tanto dentro del mundo pyme y el mundo emprendedor se celebra esta noticia".

Por otro lado, Salomón aseguró que “esta estructura gradual permite a los actores del mercado adaptarse a las nuevas condiciones, al tiempo que genera una fuerte expectativa de cara al próximo año”. Además comentó que “se estima que para 2026, la importación de celulares podría duplicarse en comparación con las cifras de 2025, impulsada por la eliminación total de estas barreras arancelarias”.

“Antes de la medida, un celular de alta gama podía costar en Argentina más del doble que en Estados Unidos o Brasil. Esta nueva política arancelaria busca no solo hacer más accesible la tecnología para el trabajo y la educación, sino también reducir el contrabando y fomentar un mercado más competitivo y transparente”, concluye Salomón.

Crecen las importaciones desde China

Con estas medidas anunciadas se prevé un fuerte incremento de las importaciones, que podrían duplicarse el próximo año. Este fenómeno estaría impulsado por la apertura y por el dinamismo del comercio con China, donde ya se observa un crecimiento del 152% en la compra de electrónicos.

Durante el primer bimestre del año, las importaciones totales desde China experimentaron un crecimiento interanual del 73,5%, alcanzando los US$ 3.024 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Dentro de este gran aumento, el rubro de productos electrónicos, y en particular el de teléfonos y computadoras, registró un aumento exponencial del 152%, totalizando US$ 135 millones en ese período. Este comportamiento del mercado sentó las bases para la posterior flexibilización arancelaria.

