“Es increíble. Es el primer reconocimiento de que en los años anteriores no habían presentado nada”, afirmó este martes el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, como respuesta al comunicado difundido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras la intimación cursada por ese organismo por presuntas irregularidades administrativas.

En declaraciones al canal TN, el funcionario también destacó que el texto institucional de la entidad utiliza como imagen el edificio de la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, y no el nuevo domicilio fijado en territorio bonaerense.

Las declaraciones de Vítolo se produjeron luego de que la Inspección General de Justicia acusara a la AFA de posibles irregularidades en su administración, entre ellas una eventual malversación de fondos y maniobras de lavado de dinero, y la intimara formalmente a responder.

En ese contexto, la entidad que preside Claudio Chiqui Tapia publicó un comunicado titulado “La única verdad es la realidad”, en el que rechazó las acusaciones y negó haber incurrido en incumplimientos.

“Es objetivamente falso afirmar que la AFA se escapó, que no informó su cambio de jurisdicción o que dicho cambio sea ilegal”, sostuvo el texto difundido en redes sociales.

El comunicado indicó además que, “ante las reiteradas manifestaciones públicas realizadas durante las últimas semanas por el inspector General de Justicia y frente a la intimación cursada por dicho organismo”, la AFA respondió en el día a los requerimientos formulados. Según precisó, la entidad contestó los pedidos de información vinculados a los ejercicios contables correspondientes a los años 2017 a 2023.

La respuesta del titular de la IGJ

Vítolo respondió que en la “reglamentación [de la IGJ] no se notifica las vistas” y que quien inicia un trámite ante el órgano de contralor “lo va siguiendo” para tomar conocimiento de los pasos pendientes.

Explicó que lo que la IGJ le reclama a la AFA son “aclaraciones” que se le reclamaron sobre gastos millonarios que la entidad asentó en sus balances de los últimos ocho años en “rubros globales”.

Detalló: “Nosotros nunca hemos dicho que los estados contables de la AFA sean falsos o estaban mal. Lo que hemos dicho es, por ejemplo en un año, ´mire, estos 17 millones de dólares de gastos de administración, en qué consisten, cómo se componen’”.

