La AFA rechazó las acusaciones de la IGJ y afirmó que "no se escapó"

La AFA publicó un extenso comunicado en el que, punto por punto, respondió a todas las acusaciones por parte del titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Dr. Daniel Roque Vítolo. El órgano de justicia había intimado a la organización presidida por el "Chiqui" Tapia a tener balances económicos pendientes y a justificar movimientos financieros de años anteriores.

En respuesta, la AFA aseveró haber entregado todos los balances correspondientes, los cuales en reiteradas oportunidades no fueron respondidos. Bajo el título "Balances y “vistas”: datos duros y cronología objetiva", se hace un recuento de las presentaciones realizadas y afirman haber cumplido con sus obligaciones desde 2017 a 2024 inclusive. Señalan que el único balance que fue respondido por la entidad fue el entregado en 2017, recién el 9 de enero de 2018. Agregan, "el resto de las vistas invocadas públicamente por el Inspector General, de las cuales maliciosamente dijo que AFA se negó a contestar, nunca fueron notificadas, como exige la propia normativa de la IGJ." En este punto, expresan que consideraron que las entregas no notificadas habían sido aprobadas y por eso no se prosiguió el trámite adecuado.

Por otra parte, respecto del cambio de jurisdicción que, Vitolo señaló como una jugada estratégica que no fue aprobada por la IGJ, afirmaron que se realizó de manera legal y todos los pasos correspondientes fueron seguidos. “Es objetivamente falso afirmar que la AFA “se escapó”, que no informó su cambio de jurisdicción o que dicho cambio sea ilegal”.

En un punteo, el informe detalla cada movimiento efectuado. En primer lugar, una asamblea de la cual participaron todos los miembros de la asociación y, por votación, se definió el cambio de locación. La presenciaron representantes de la IGJ, quienes corroboraron la legalidad del asunto. Además, “Con fecha 15 de noviembre de 2024, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (DPPJ) aprobó e inscribió el cambio de jurisdicción, siendo la nueva sede social la calle Mercedes 1366, Partido y Ciudad de Pilar, Provincia de Buenos Aires.” Días más tarde, aseguran, la DPPJ informó a la IGJ de la aprobación de dicho movimiento, lo cual quedó plasmado en el expediente administrativo.

En uno de los últimos párrafos exponen “En contraste, lo que sí es real y se encuentra debidamente documentado es que la Inspección General de Justicia demoró, en algunos casos, más de 700 días hábiles en siquiera analizar los trámites presentados por la AFA”

El comunicado asegura que estos hechos y la difamación que está ocurriendo principalmente en medios de comunicación proviene de una estrategia del gobierno conjuntamente con el poder judicial para ensuciar aún más la causa ya abierta en su contra, ya que el conflicto podría derivar en sanciones más severas si no se cumple con las exigencias administrativas.

