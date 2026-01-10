Caso AFA: declararán empleados de la mansión de Pilar

El juez Marcelo Aguinsky definió que citará a los empleados de la quinta de Villa Rosa, Pilar, para determinar si la propiedad fue comprada con intervención de testaferros. Para ello programara las citaciones en los próximos días. La medida se enmarca en la causa judicial que investiga a los altos mandos de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en presuntas maniobras de lavado de activos.

Guillermo Tofoni, denunciante de irregularidades en Estados Unidos, ya fue citado para el lunes 2 de febrero a declarar y con el fin de que pueda aportar documentos que prueben el delito que se investiga.

Además, se fijará prontamente la fecha para que declaren 2 pilotos que, según figura en los registros, habrían realizado múltiples viajes desde y hacia el inmueble en Pilar. Con esto se busca conocer, específicamente, quiénes fueron pasajeros para ampliar la lista de posibles involucrados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En un contexto en el que recientemente se dio orden de bloqueo a una tarjeta de crédito vinculada con Pantano, debido a la incompatibilidad de los gastos con las funciones corporativas, el juicio sigue su rumbo incluso durante la feria judicial de enero.

Investigación judicial: ordenan dar de baja una tarjeta de la AFA usada por un presunto testaferro de Pablo Toviggino

La defensa tuvo intenciones de apelar la decisión, pero el juez Aguinsky no dio a lugar. Además, sostienen que la causa debería ser llevada adelante en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, ya que la principal propiedad bajo investigación se encuentra en la localidad bonaerense de Pilar.

A pesar de todo, la causa por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la AFA por parte de algunos de sus dirigentes sigue adelante y pronto se conocerán mas detalles brindados por el núcleo interno.

RG/DCQ