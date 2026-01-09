Investigación judicial: ordenan dar de baja una tarjeta de la AFA usada por un presunto testaferro de Pablo Toviggino

El juez Marcelo Aguinsky de la causa relacionada a la AFA y particularmente al “Chiqui” Tapia, ordenó la baja de una tarjeta de crédito perteneciente a la asociación debido a su relacionamiento con gastos personales de Luciano Pantano.

Los gastos, incompatibles con las funciones institucionales, rondaban los 50 millones de pesos mensuales. Aguinsky, solicitó a American Express, banco emisor de la tarjeta, que se bloquearan todos los débitos automáticos, relacionados con pagos de servicios mensuales y telepase, entre otras.

La medida se inscribe en el expediente que investiga a Toviggino en la causa de la AFA, por presuntas maniobras de ocultamiento patrimonial e involucra al “Chiqui” Tapia por ser parte de su círculo más cercano. Además, la vinculación de Pantano aún busca ser comprobada y este evento sería una prueba contundente.

Las investigaciones demostraron que, además de servicios como la electricidad de su propia casa y de familiares, el presunto testaferro también había usado la tarjeta para gastos de debito automático de peajes de algunos de los autos de alta gama encontrados en el garaje de la mansión de Pilar que la justicia allanó hace unas semanas.

La vivienda se encontraba a nombre de Luciano Pantano hasta el año 2023, que pasó a figurar bajo titularidad de su hermano, Diego Fabián. Sin embargo, la hija de Pablo Toviggino también fue la dueña de la casa en los papeles en diferentes momentos, lo que refuerza las pruebas del vínculo entre ellos.

Sumado a eso, listas de invitados frecuentes a la propiedad han incluido a Máximo Toviggino, hijo del tesorero y a Norberto José Pantano, el otro hermano de Luciano.

Aguinsky impartió la orden de revisar cámaras de seguridad que rodean la mansión de Pilar, para ratificar que no se haya trasladado dinero y caballos antes del allanamiento. El juez, que levantó la feria judicial para este caso, cito al nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea para profundizar la investigación sobre las sociedades comerciales que estarían vinculadas a los involucrados en la causa.

