El denunciante por la casa de Pilar atribuida a Toviggino se presentó ante la Justicia, no respondió preguntas y entregó dos celulares

Matías Yofe, denunciante en la causa de la AFA y de Jorge D'Onofrio y denunciado por extorsión agravada, se presentó este lunes a declarar en la UFI 3 de Pilar tras el allanamiento de su vivienda. Concurrió acompañado por la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió.

“Vinimos a responder a la requisitoria de la Justicia en una causa sin ningún tipo de sustento, ni en los hechos, ni en la ley y tuvimos una audiencia con el fiscal. Está claro que, tanto con la investigación sobre las VTV, como con la que investiga el manejo fraudulento del dinero del fútbol, pusimos nerviosos a varios, especialmente por esta zona de la provincia”, afirmó Yofe, luego de hablar con el fiscal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Allanaron la casa del denunciante de la AFA y Elisa Carrió estalló contra un "operativo mafioso"

En declaraciones a la salida de los tribunales, Carrió apuntó contra el ex candidato a presidente Sergio Massa por el allanamiento en el domicilio de Yofe, al que consideró “un mensaje mafioso”. “Massa está desesperado”, dijo Carrió.

“Vengo a asistir a Matías. Somos denunciantes de hechos de lavado de dinero y coimas contra el exministro Jorge D’Onofrio, de (Pablo) Toviggino, el segundo de (Claudio) Tapia, con enormes conexiones con Sergio Massa”, afirmó Carrió.

La dirigente de la Coalición Cívica dijo, respecto del allanamiento, que quien actuó “mal” fue el juez de Garantías de San Isidro y no el fiscal Germán Camafreita. Afirmó que el magistrado responde a Massa, al igual que “parte de la Justicia de la provincia de Buenos Aires”.

Caso AFA: el Banco Central abrió un sumario por violación a la Ley Cambiaria

A Yofe lo denunciaron por extorsión agravada y se lo acusa de formar parte de una presunta banda que se dedicaría a realizar demandas judiciales para después extorsionar a los denunciados a cambio de dinero. El hombre, que trabaja en la Legislatura porteña, es uno de los denunciantes del caso de la mansión de Pilar, que se le atribuye al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, aunque está a nombre de Luciano Pantano, monotributista y su mamá jubilada, Ana Conte.

Eduardo Prestofillipo, youtuber conocido como “El Presto”, estuvo en la puerta de la UFI en Pilar y se abrazó con Yofe. “Vine a apoyar a Matías, un amigo”, dijo según el diario La Nación.

Según fuentes judiciales que citó Infobae Yofe no respondió preguntas y entregó dos celulares que serían suyos. Se trata de teléfonos que los investigadores no pudieron incautar cuando lo allanaron porque no estaba en su domicilio sino que se encontraba en Mar del Plata.

El denunciante, denunciado

La causa que motivó el allanamiento en el domicilio de Yofe se inició por una denuncia de un chofer de Jorge D'Onofrio, ex ministro de Transporte bonaerense, que afirmó haber sido "amenazado" por Yofe y otra persona para que declare como testigo en la causa por negocios con las fotomultas, en la que D’Onofrio fue acusado por el fiscal de La Plata Álvaro Garganta por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

En noviembre, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó a D'Onofrio por presunto lavado de activos. Además, ordenó un embargo por $350 millones, en base a una denuncia impulsada por Yofe y Carrió.

En la causa por la casa de Pilar, el juez federal de Campana Adrián González Charvay, pidió al juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, inhibirse pero este lo rechazó y ahora tiene que definir la Cámara Federal de San Martín.