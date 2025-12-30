La Policía Federal Argentina (PFA) desplegó desde temprano un operativo en la sede de Viamonte, en paralelo con operativos en el predio de Ezeiza y en la casa de Javier Faroni, en el exclusivo barrio Yacht de Nordelta. Los procedimientos judiciales, a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), buscan documentación sobre contratos internacionales de la AFA y presuntas maniobras de lavado de dinero. En ese sentido, los agentes hallaron un contrato que vincula a la empresa de Faroni con la AFA.

Como consecuencia del allanamiento en la sede de Viamonte se halló el documento que confirma que la compañía tiene exclusividad para todos los cobros y pagos de la entidad en el exterior, y recibía una comisión del 30% sobre las transacciones internacionales. Fue firmado el 9 de diciembre de 2021 por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Dicho contrato detalla las responsabilidades de la empresa, que incluyen representación comercial de la AFA, gestión de acuerdos de sponsoreo y patrocinio, organización de eventos deportivos y comerciales, y tareas logísticas como la planificación de viajes, espacios de concentración y entrenamiento, provisión de alimentos, seguros y coordinación de reuniones. Además, actúa como agente de cobro de los contratos de sponsoreo y patrocinio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Faroni, empresario teatral cercano a Claudio "Chiqui" Tapia (presidente de AFA), es titular de TourProdEnter LLC en Florida​

La escritura enfatiza que ambas partes actúan de manera independiente, tanto jurídica como administrativamente, sin que exista ninguna sociedad, joint venture o unión transitoria. Asimismo, asegura que los recursos utilizados para cumplir el contrato no provienen de actividades ilícitas y no serán destinados a fines ilegales.

Ahora, Faroni, exdiputado de Sergio Massa y empresario teatral, tiene prohibido salir del país. Sin embargo, el lunes por la noche intentó viajar a Uruguay con pasaportes de su familia. Fue interceptado en Aeroparque y, según fuentes judiciales, descartó su teléfono celular después de recibir la notificación que le impide abandonar Argentina.

La mansión de Pilar ligada a autoridades de la AFA supera los 20 millones de dólares según pericia oficial

El peritaje oficial reciente determinó que la mansión ubicada en Pilar, atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), supera los 20 millones de dólares en valor real, muy por encima de los 1,8 millones declarados en la compra inicial. Aquel informe, elaborado por peritos del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro, profundiza la investigación judicial sobre posibles irregularidades en la adquisición y administración de bienes vinculados.

El informe de 550 páginas fue entregado este martes al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. Así, la tasación había sido solicitada originalmente por el juez federal Daniel Rafecas, durante la etapa inicial de la investigación, quien designó a los peritos para evaluar cada detalle de la propiedad. Ahora, con los resultados incorporados al expediente, la Justicia cuenta con un panorama completo del patrimonio involucrado.

Al momento, el valor total de la mansión, situada en la calle Misiones 4097, en Villa Rosa, asciende a 20.815.100 dólares e incluye tanto la construcción como las múltiples edificaciones secundarias y los bienes de lujo encontrados en el predio. Los titulares registrados son el exdirigente del fútbol Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes son investigados como “prestanombres”, ya que sus declaraciones patrimoniales no coinciden con el capital.

Otras estructuras como el spa, gimnasio, caballerizas y galpón suman millones adicionales

El tasación detallada eleva el valor a 20.815.100 dólares

En esta misma línea, solo la parcela principal del lote fue valuada en 5.600.000 dólares. La casa principal alcanzó los 2.385.000 dólares y la vivienda secundaria los 1.230.000. Entre las edificaciones adicionales se destacan el edificio de entrada (134.000), un depósito (1.050.000), una caballeriza con vivienda para el cuidador (1.220.000) y un galpón para automóviles (1.490.000), que reflejan el nivel de infraestructura de la propiedad.

Sumando lujo y funcionalidad, cuenta con áreas recreativas y de ocio: la pileta fue estimada en 50.000 dólares, el bar en 390.000, la recepción en 350.000, el quincho en 1.490.000 y el complejo de spa y gimnasio en 1.450.000. Los peritos también calcularon que la cancha de paddle tiene un valor de 30.000 dólares y el helipuerto de 85.000.

Causa AFA: reclaman que el expediente vuelva con Rafecas y se investigue a Toviggino

Allí, los vehículos de alta gama y de colección encontrados, un total de 54 unidades, fueron tasados en 3.861.100 dólares. Entre ellos se destacan Porsche, Audi, BMW, varias motos Harley Davidson y una Ferrari F430 coupé, reflejando un patrimonio que excede ampliamente la capacidad económica declarada por los titulares.

MV/ML