Finalmente, la feria judicial quedó habilitada y la AFA no tendrá descanso durante el verano

El verano no traerá paz para la dirigencia del fútbol argentino, que deberá cambiar las vacaciones por visitas a Tribunales. En una decisión que marca la gravedad de las acusaciones, tres magistrados distintos decidieron habilitar la feria judicial de enero para que los expedientes que investigan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no se detengan ni un solo día. Lejos de la pausa habitual que suele “dormir” a la Justicia durante el primer mes del año, los jueces consideraron urgente continuar con las medidas de prueba sobre las presuntas maniobras de corrupción.

En Lomas de Zamora, el juez federal Luis Armella investiga un presunto esquema de lavado de dinero y desvío de fondos. La lupa está puesta sobre la intermediación de la AFA en negocios financieros y de sponsoreo, utilizando fondos de los derechos de TV a través de empresas como Sur Finanzas y TourProdEnter. En este marco, el empresario Javier Faroni ya tiene una cita impostergable: deberá presentarse a declarar el próximo 19 de enero, luego de que se ordenaran allanamientos en sus propiedades y se levantara el secreto fiscal y bancario.

"Chiqui" Tapia está formalmente imputado

En paralelo, el fuero Penal Económico mantiene el acelerador a fondo con el "caso de la mansión". El juez Marcelo Aguinsky habilitó la feria para profundizar la investigación sobre la lujosa propiedad de Pilar. La sospecha es que los titulares son “meros testaferros” y que el verdadero dueño sería el tesorero Pablo Toviggino. Para confirmarlo, el magistrado ordenó una medida de prueba clave: citó a declarar a los pilotos que aterrizaron en el helipuerto privado de la finca para que revelen a quién trasladaban habitualmente.

El tercer golpe judicial proviene del juez Diego Amarante, quien también mantendrá su juzgado activo para investigar la denuncia de ARCA (ex AFIP) por la retención indebida de aportes previsionales. Se calcula que la AFA se quedó con unos 17 mil millones de pesos que debían ir al sistema de seguridad social. Por este expediente ya fueron imputados formalmente Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, a quienes se les levantó el secreto bancario para rastrear el destino final de esos fondos.

La decisión conjunta de los tres jueces de "trabajar en verano" responde al volumen y sensibilidad de la documentación secuestrada en los operativos de diciembre. Tanto la fiscalía como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) solicitaron que no se pierda tiempo en el análisis de los teléfonos celulares incautados y en los reportes de información financiera internacional. Temen que una pausa de 30 días pueda diluir la prueba o permitir maniobras de encubrimiento.

La AFA rechazó denuncias por el manejo de fondos en el exterior y defendió su contrato con TourProdEnter LLC

Autos de colección, pilotos y una disputa

La Justicia tiene en la mira a Luciano Pantano y su madre, quienes figuran en los papeles pero carecen de la capacidad económica para justificar no solo la casa millonaria, sino también una flota de 54 vehículos de lujo y otra propiedad en un country de la zona. Los investigadores creen que el análisis de los teléfonos secuestrados será la llave para probar que actuaban como pantalla de las autoridades de la AFA.

Esta causa particular atraviesa, además, una batalla técnica sobre quién debe investigarla. Existe una disputa entre el juzgado de Aguinsky (Penal Económico en CABA) y el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. Sin embargo, mientras se resuelve esta cuestión administrativa, las medidas de prueba no se frenan: los testimonios de los pilotos de helicóptero y el rastreo de los movimientos en el helipuerto buscan establecer el vínculo directo entre los dirigentes del fútbol y la propiedad.

A pedido del fiscal Claudio Navas Rial, el levantamiento del secreto bursátil y fiscal de la AFA busca cruzar los datos de los ingresos millonarios por sponsors y derechos de TV con los agujeros negros detectados en los aportes y las transferencias a empresas intermediarias. Con la feria habilitada, el objetivo es tener un mapa financiero completo antes de que termine la temporada de verano.

