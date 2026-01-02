Caso AFA: el Banco Central abrió un sumario por violación a la Ley Cambiaria

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició una investigación formal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el presunto manejo irregular de divisas que superarían los US$ 200 millones.

El sumario de la autoridad monetaria incluye al presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, entre otros.

La lupa de la autoridad monetaria está puesta sobre los movimientos financieros realizados entre 2020 y 2021, un período marcado por la vigencia de estrictas restricciones cambiarias.

La AFA salió al cruce de las acusaciones: defendió los acuerdos actuales y denunció un intento de "desestabilización"

Según la investigación, la AFA habría evitado liquidar en el mercado oficial de cambios (MULC) ingresos millonarios en dólares y euros provenientes de organismos internacionales y contratos comerciales.

Maniobras bajo sospecha

La investigación abarca operaciones realizadas entre 2020 y 2023, por un monto de US$ 131.384.000 y EUR 94.999.920, los cuales sumarían US$ 242 millones.

Los investigadores sospechan que la entidad utilizó estrategias para eludir la pesificación obligatoria al tipo de cambio oficial, que en ese entonces presentaba una brecha significativa respecto a las cotizaciones paralelas.

Entre las irregularidades detectadas, se destacan dos modalidades:

- Cambio de rubro: Fondos que inicialmente ingresaban bajo códigos de servicios fueron presuntamente registrados luego como "donaciones" u "otras transferencias corrientes" (código I08), categorías que permitían evitar la liquidación de las divisas.

- Montos pendientes: Remesas que directamente no pasaron por el mercado oficial, incluyendo posibles operaciones con dólares financieros como el Contado con Liquidación (CCL).

La AFA se defiende

El 31 de diciembre, la AFA emitió un comunicado donde establece que desde la asunción de la nueva conducción en 2017, se inició un proceso de "revalorización de los activos", renegociando vínculos con sponsors y agentes de partidos que, en muchos casos, mantenían derechos cedidos hasta el año 2030 bajo condiciones que consideraron “desventajosas” para las arcas de la entidad.

El eje central de la defensa gira en torno a la "ecuación económica" de los contratos. Según la AFA, antes de la gestión actual, la distribución de ingresos resultaba perjudicial para la institución, llegando en algunos casos a ceder hasta un 70% de la facturación a los intermediarios que administraban los derechos, mientras que la casa madre del fútbol argentino apenas retenía el 30% restante de lo generado por su activo principal: la Selección Argentina.

En esta línea, la conducción activa asegura haber revertido la balanza comercial. "En la actualidad, esto se ha logrado dar vuelta, obteniendo el 70% para la AFA y el 30% para quienes se nos asocian", detalla el documento. Con esta cifra, la entidad busca justificar los porcentajes de los contratos vigentes que hoy están bajo la lupa de la Justicia, presentándolos como una mejora sustancial respecto a los negocios de décadas anteriores.

El comunicado también carga con dureza contra los denunciantes y críticos de la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, atribuyendo las acusaciones a intereses económicos heridos. "Es entendible que quienes no quisieron sentarse a renegociar acuerdos desfavorables pretendan recuperar beneficios anteriores insistiendo en causar desgaste institucional", dispararon. La AFA calificó la situación como una "trama de mentiras y desinformación" impulsada para forzar una negociación que reinstale viejos privilegios.

LM