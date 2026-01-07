Donald Trump subrayó que con el petróleo venezolano espera "bajar los precios" y que le lleguen 50 millones de barriles

El presidente norteamericano, Donald Trump, volvió a reafirmar que una de las principales razones, por las que intervino militarmente a Venezuela y capturó a Nicolás Maduro y a la primera dama y diputada, Cilia Flores, es el petróleo. El republicano especificó que espera que en adelante las autoridades venezolanos le entreguen "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo”.

Trump se refirió en varias oportunidades este martes a sus planes respecto al crudo venezolano. En un acto público ante los legisladores del Partido Republicano, manifestó, entre otros puntos, que próximamente se reunirá con las compañías hidrocarburíferas para avanzar con las perforaciones. Y, más tarde, para no dejar lugar a dudas, en su red social publicó un comunicado en el mismo sentido.

"Las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", escribió el mandatario en Truth Social. Además, aclaró que el hidrocarburo "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos". Anteriormente, en el cónclave con los miembros de su partido había indicado que con la extracción del petróleo venezolano “lo va a ayudar a bajar los precios” en su territorio.

Donald Trump burlándose en uno de los pasajes de su discurso.

En el mensaje publicado en sus redes, Trump también indicó que le ordenó al titular de la cartera de Energía, Chris Wright, que "ejecute este plan de inmediato". El petróleo, "se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos", especificó.

Trump ante sus legisladores: burlón con los demócratas, molesto con el baile de Maduro y sarcástico con Macron

En el encuentro realizado con los congresistas republicanos en el Centro Kennedy de Washington, Trump aprovechó para despacharse en contra de los demócratas y quienes cuestionaron la intervención militar. Además defendió su política tarifaria y manifestó su molestia con los bailes de Maduro.

"Por cierto, en Venezuela, todos marchan por las calles, les encanta, excepto en Nueva York. ¿Dónde encuentran a esta gente? Son un desastre. Son la gente más guarra que he visto", afirmó en tono despectivo sobre las marchas, en contra del bombardeo, desarrolladas en su país y desconociendo las movilizaciones masivas en Caracas convocadas por el chavismo en rechazo a la violación de su soberanía.

La ONU afirma que el ataque de EE.UU. en Venezuela "socavó un principio fundamental del derecho internacional"

A continuación apuntó contra la oposición demócrata que critica que haya intervenido sin autorización del Congreso. “En algún momento, deberían decir: ‘Sabes, hiciste un gran trabajo. Gracias. Felicitaciones’. ¿No sería bueno?”, sostuvo. “Yo diría eso a ellos si hicieran un buen trabajo, a pesar de que nuestras filosofías son tan diferentes. Pero si hicieran un buen trabajo, estaría feliz por el país. Han estado detrás de este tipo durante años, años y años”, cuestionó.

Evidentemente molesto por los videos que Maduro grabó en sus últimos actos, bailando ante la amenaza estadounidense reprochó: "Se sube ahí arriba e intenta imitar como bailo". Y siguió, en referencia a El Helicoide, la prisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional: "En cualquier caso es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Ha torturado a gente. Tiene una cámara de tortura en medio de Caracas".

Líderes europeos instaron a Trump a respetar las fronteras de Groenlandia: "Pertenece a su pueblo"

Más adelante, a pesar de que Emmanuel Macron dio un apoyo relativo a la intervención norteamericana en Venezuela, Trump lo imitó con ironía para referirse a lo que considera el “éxito” de la política tarifaria. “Donald, tenemos un trato. Me gustaría aumentar los precios de mis medicamentos recetados en un 200% o lo que sea. Lo que vos quieras, Donald, por favor no se lo digas a la población, te lo ruego”, teatralizó con sorna al mandatario francés ante sus legisladores.

