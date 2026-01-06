El Gobierno de Javier Milei ratificó este martes su respaldo absoluto a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y celebró ante la comunidad internacional el traslado de Nicolás Maduro a un tribunal federal de Nueva York. En una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador argentino Carlos Cherniak valoró la "determinación" de la Casa Blanca para terminar con el Gobierno chavista, calificando la captura como un paso decisivo para "recuperar la democracia y el imperio de la ley" tras años de éxodo masivo.

Sin embargo, el argumento central de la defensa argentina quedó tambaleando pocas horas después. Cherniak justificó el apoyo a la operación al señalar a Maduro como "dictador y líder del Cartel de los Soles", una organización que Argentina designó como terrorista en 2025 siguiendo la línea de seguridad de Patricia Bullrich. La contradicción surgió cuando, casi en simultáneo, la justicia norteamericana presentó la nueva acusación formal contra el venezolano eliminando las referencias al "Cartel de los Soles", admitiendo la inexistencia o falta de pruebas sobre esa estructura criminal.

Carlos Cherniak, embajador argentino ante la OEA

Más allá del traspié jurídico, el diplomático aprovechó el foro para lanzar una dura crítica al propio organismo. Cherniak calificó de "inaceptable" la histórica "diplomacia del silencio" de la OEA frente a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Según el representante, mientras se denunciaban crímenes de lesa humanidad a nivel global, la falta de una respuesta contundente desde Washington puso en duda "el mismo propósito de esta organización", permitiendo que el "narco-terrorismo" se consolidara en la región.

En su intervención, el embajador elevó un reclamo puntual y urgente: la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien fue detenido por el Gobierno de Maduro en diciembre de 2024. "Queremos ser enfáticos: solicitamos con firmeza su inmediata liberación y su sano retorno para reencontrarse con su familia", exigió Cherniak, denunciando una práctica sistemática de desapariciones forzadas de ciudadanos extranjeros por parte del aparato de seguridad del país latino.

El representante cerró su discurso planteando que los cambios abruptos en Caracas deben traducirse en una "acción común" para erradicar el flagelo del narcoterrorismo. Para la administración libertaria, la caída de Maduro abre una etapa que debe garantizar el respeto a las libertades individuales y permitir una "verdadera paz", alineando definitivamente la estrategia de seguridad sudamericana con los intereses geopolíticos del gobierno de Donald Trump.

Coordinación en la ONU y el trasfondo de la acusación fallida

La ofensiva diplomática argentina fue coordinada en simultáneo en los principales foros globales. El mismo posicionamiento a favor de la intervención norteamericana fue expresado por Francisco Tropepi, embajador ante la ONU, quien defendió la legitimidad del operativo en el Consejo de Seguridad, consolidando el alineamiento de la administración Milei con la política exterior de Estados Unidos, incluso frente a las dudas de otros países de la región sobre la legalidad del procedimiento.

El punto de conflicto sobre el "Cartel de los Soles" expone la delgada línea sobre la que camina la política. En 2025, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había equiparado a esta supuesta organización con el Tren de Aragua para sintonizar con la Casa Blanca. La reciente decisión de los fiscales de Nueva York de borrar esa figura del expediente deja al Gobierno argentino sosteniendo una acusación que perdió sustento técnico en los propios tribunales que juzgarán a Maduro.

La situación del gendarme Gallo se mantiene como una prioridad en la agenda post-intervención. Su captura a fines del año pasado había tensado al máximo las relaciones diplomáticas, siendo catalogada por la Cancillería argentina como un "secuestro de Estado". Ahora, con Maduro fuera del poder pero con un territorio todavía movilizado, la seguridad y el paradero del efectivo argentino se convirtieron en una moneda de cambio y preocupación central para la Casa Rosada.

