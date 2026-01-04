Bullrich participó del acto de venezolanos en el Obelisco y reclamó la liberación del gendarme Nahuel Gallo

Venezolanos residentes en la Argentina se concentraron este domingo desde las 15 frente al Obelisco porteño para celebrar la captura de Nicolás Maduro y expresar su expectativa por una transición democrática en su país, tras más de dos décadas marcadas por crisis institucional, migración forzada y denuncias de violaciones a los derechos humanos.

En ese marco, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, participó de la convocatoria y reclamó que el nuevo escenario político en Venezuela permita avanzar en la “liberación inmediata” del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en ese país desde diciembre de 2024.

“Queremos la inmediata libertad de Nahuel Gallo, como la de todos los que están detenidos ilegalmente en Venezuela, incluido el abogado Germán Giuliani”, afirmó Bullrich tras asistir al acto, donde también se reiteraron pedidos por la liberación de presos políticos y el respeto a los derechos fundamentales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Argentina bloqueó una condena de la CELAC a Estados Unidos por la detención de Maduro

La convocatoria reunió a más de mil personas y combinó música en vivo, cánticos de libertad, banderas venezolanas y puestos de comida tradicional, en un clima atravesado por la emoción y la esperanza. El encuentro fue impulsado por la Alianza por Venezuela, una articulación de organizaciones que acompaña a migrantes venezolanos en la Argentina y en otros países, y que promueve la defensa de la democracia y los derechos humanos.

“En este momento todo venezolano siente una bonita emoción”, resumió Willy Mendoza, músico profesional con 36 años de trayectoria, que llegó de Caracas a la Argentina hace ocho años. “Nos han obligado a tener una vida distinta. Hoy muchos sentimos que el sistema comienza a quebrarse”, agregó, al tiempo que recordó que aún conserva proyectos y equipos en su país de origen.

Bullrich en el evento del Obelisco

El acto también estuvo atravesado por reclamos vinculados a la situación de los presos políticos. Desde el escenario, María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, habló entre lágrimas ante la multitud. “Sé que muchos de ustedes están superfelices por lo que pasó. Yo también tengo mi corazoncito venezolano feliz, pero me falta Nahuel, le falta el papá a Víctor. Llevo 392 días luchando por su libertad”, expresó. Y reclamó: “Exijamos la libertad de los presos políticos”.

Entre las oradoras estuvo Elisa Trotta, abogada y exembajadora de Venezuela en la Argentina, quien agradeció el respaldo recibido en el país. “A tantos argentinos que nos han acompañado y nos han dado la bienvenida, les agradecemos a los que siempre han estado del lado correcto de la historia”, señaló, en un discurso en el que cuestionó a sectores políticos de la región por su posición frente a la crisis venezolana. También participó el expreso político Richard Blanco, quien manifestó su apoyo a María Corina Machado.

Bullrich reclamó la "rápida liberación" de Nahuel Gallo

Bullrich recordó que Gallo fue detenido en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo pequeño. “Es un miembro de una fuerza de seguridad argentina que fue a visitar a su hijo y nunca nos dieron una información oficial sobre su paradero”, sostuvo, y aseguró que desde el Senado “vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que vuelva a la Argentina”.

La dirigente también mencionó el caso del abogado argentino Germán Giuliani, detenido en Venezuela y del que su familia denunció falta de información desde mayo de 2025. En ese marco, advirtió que el proceso que se abre en Venezuela será “complejo”, y se mostró escéptica sobre el rol de las actuales autoridades a cargo del Ejecutivo.

La concentración en el Obelisco cerró con consignas a favor de una transición democrática, el respeto de los derechos humanos y el retorno de millones de venezolanos que emigraron en los últimos años.

GD/ML