Este domingo circuló por redes sociales un mensaje de audio de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el único hijo de Nicolás Maduro, donde convoca al pueblo venezolano a unirse para resistir la invasión del ejército de Estados Unidos. En el mensaje, el joven aseguró: "Se los juro por mi vida, de esta vaina vamos a salir, y el presidente Nicolás Maduro va a volver".

Conocido como "Nicolasito" o "El Príncipe", este político y economista de 35 años es diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por su padre, desde 2021, en representación del estado La Guaira. El Gobierno de Estados Unidos acusa al presidente de conspiración para traficar drogas, narcoterrorismo y posesión de armas ilegales, además de sanciones previas del Tesoro por presunta corrupción desde 2019.

¿El imperio de la ley o la ley del imperio?

En otro tramo del audio, que dura poco más de dos minutos, Maduro Guerra asegura: "La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará". Así, hace alusión a una de las preguntas que más se escucharon este fin de semana: quién o quiénes, desde el interior de Venezuela, allanaron el camino a la operación de inteligencia del ejército estadounidense. Y también hace eco con el título del autoalegato de defensa de Fidel Castro cuando fue juzgado por el asalto al cuartel Moncada, en 1953: "La historia me absolverá".

También hace un llamamiento a sus compatriotas: "Nosotros debemos concentrarnos en sacar a la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y en traer sanos y salvos a Nicolás Maduro Moro y a Cilia Flores", enfatiza.

"Nicolasito" convocó a salir a las calles el 4 y 5 de enero

El mensaje del hijo de Maduro fue enviado el 3 de enero. Esto se evidencia en una de sus frases: "Hoy fue un día de shock, claro que sí todos estamos en shock. (...) Pero mañana 4 de enero y el 5 de enero vamos a la calle, vamos a convocar a nuestro pueblo, vamos a a unirnos, a nuclearnos alrededor de nuestro alto mando político militar con máxima unidad".

Si bien algunos miles de personas se manifestaron este domingo en las calles de Caracas en defensa de Nicolás Maduro, portando carteles con su imagen y la de Hugo Chávez, las protestas no fueron masivas.

La grabación revela el estado de ánimo de los sectores que integran el Palacio de Miraflores. Nicolás Maduro Guerra aparece en las acusaciones por narcotráfico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En el mensaje, asegura que su familia permanece "firme" tras el operativo de captura.

"Claro que nos da arrechera": emociones en el mensaje del hijo de Maduro

El audio comienza buscando transmitir tranquilidad a quienes apoyan a Maduro. "Estamos bien, estamos tranquilos. Nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de la dignidad", afirma Nicolasito. "Nos quieren ver débiles; no nos van a ver débiles, no lo van a hacer", desafía.

El dirigente prosigue su descargo con una cuota de emoción sobre la situación del padre. El mensaje continúa: "Que nos duele, claro que nos duele; claro que nos da arrechera". "Arrechera" es una palabra clásica del español de Venezuela, que significa excitación sexual o calentura, pero también se usa en sentido figurado para denotar enojo o ira.

Luego, Nicolás Maduro Guerra propone un repliegue sobre la conducción del país y desafía a sus enemigos. "¿Quieren sembrar cizaña? No lo van a lograr. ¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr", aseguró.

Cierra el mensaje con una frase clásica de la izquierda latinoamericana: "Un abrazo. Venceremos", haciendo suya la palabra característica de Ernesto "Che" Guevara.