Qué dijeron los políticos cordobeses sobre la caída de Maduro

Los diputados nacionales por Córdoba Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) se pronunciaron sobre la caída de Nicolás Maduro tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

¿El imperio de la ley o la ley del imperio?

Bornoroni

El jefe del bloque de la fuerza libertaria en Diputados fue uno de los primeros en referirse a la captura del mandatario venezolano tras la incursión estadounidense.

"En Venezuela finalmente cayó Maduro. Celebramos todos los que amamos la libertad", escribió Bornoroni en la red social "X".

"Triste ver como el kirchnerismo sale en defensa de un régimen tiránico que violaba los derechos humanos", agregó el legislador libertario.

Y finalizó su publicación con el clásico saludo del presidente Javier Milei: "VLLC!!!"

Comunicado del bloque de la Libertad Avanza

Luego el bloque de La Libertad Avanza en Diputados presentó "un proyecto de declaración para manifestar el respaldo de esta Cámara a la captura y remoción del territorio venezolano del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores".

"Venezuela será libre", cierra el anuncio del bloque libertario en las redes sociales.

"No había otra forma de sacarlos": el impacto de la intervención de EE.UU. en la comunidad venezolana de Córdoba

Natalia de la Sota

La diputada nacional Natalia de la Sota consideró que "la violación del derecho internacional y el ataque militar al pueblo de Venezuela, sientan un grave precedente que Argentina tenía que condenar oficialmente, pero no lo hizo".

"Se debe rechazar el autoritarismo sin avalar una operación ilegal que sólo persigue intereses económicos", subrayó la legisladora de Defendamos Córdoba.