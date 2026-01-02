Rige el aumento de las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires: cuánto cuestan desde enero

En el marco del verano 2026, comenzó a regir el aumento de las multas de tránsito a partir del 1° de enero en la provincia de Buenos Aires. El nuevo incremento se calculó en base al valor del litro de nafta de mayor octanaje precisado por el Automóvil Club Argentino (ACA), que puso en marcha un nuevo esquema de sanciones viales que se encuentra enfocado en los operativos de control hacia la Costa Atlántica.

La medida alcanza al bimestre enero-febrero y contempla un ajuste del 5,6% respecto de los valores vigentes en los últimos meses, en línea con la evolución del precio del litro de nafta Premium, referencia utilizada para establecer la Unidad Fija que pasó a ser de $1.807.

Con el valor actualizado de la Unidad Fija (UF), se modificó el cuadro tarifario de las infracciones de tránsito en el territorio bonaerense. Según la normativa vigente, este nuevo monto se aplica durante enero y febrero de 2026.

Radares y actas automáticas en las rutas hacia la Costa Atlántica

Entre las faltas con mayor número de actas labradas se encuentran; el exceso de velocidad, la falta de seguro obligatorio y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida. En este contexto, quienes se desplacen hacia la Costa Atlántica deberán extremar los cuidados

Multas de tránsito: cuadro tarifario actualizado en la Provincia de Buenos Aires

- Exceso de velocidad: de 150 a 1.000 UF → entre $271.050 y $1.807.000

- Conducir sin seguro: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700

- Licencia vencida: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700

- Circular sin cédula del vehículo: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700

- Circular sin VTV: de 300 a 1.000 UF → entre $542.100 y $1.807.000

- Negarse a mostrar la documentación: de 150 a 500 UF → entre $271.050 y $903.500

- Alcohol o drogas al volante: de 200 a 1.000 UF → entre $361.400 y $1.807.000

- Circular en contramano o por banquina: de 200 a 1.000 UF → entre $361.400 y $1.807.000

- Licencia suspendida por ineptitud: de 150 a 500 UF → entre $271.050 y $903.500

- Exceso de ocupantes en el vehículo: de 150 a 500 UF → entre $271.050 y $903.500

- Cruzar un semáforo en rojo: de 100 a 500 UF → entre $180.700 y $903.500

- Licencia que no corresponde a la categoría del vehículo: de 100 a 300 UF → entre $180.700 y $542.100

- No usar cinturón de seguridad: de 100 a 500 UF → entre $180.700 y $903.500

- Mal estacionamiento: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700

- Circular sin patente: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700

Ruta 2

Desde el Gobierno bonaerense advirtieron que los límites de velocidad se encuentran debidamente señalizados y que “las infracciones detectadas por radares habilitados generan actas automáticas que derivan en severas sanciones económicas”.

La Autovía 2 continúa siendo la traza con mayor cantidad de dispositivos, con controles que comienzan apenas se deja atrás el Área Metropolitana, especialmente en los tramos de Berazategui y La Plata, donde el límite desciende a 80 km/h.

Desde el discurso oficial, el aumento se justifica como una herramienta para reforzar la seguridad vial. En la práctica, también funciona como un mecanismo de actualización automática en un contexto de inflación persistente.

